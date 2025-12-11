Alianza Lima emitió un comunicado en el que expresa su total rechazo a la decisión de la comisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de programar la final de vuelta de la Liga Femenina ante Universitario de Deportes en VIDU, argumentando que dicho escenario se encuentra junto a Campo Mar.

“El Club Alianza Lima expresa su absoluto rechazo a la programación del cotejo de vuelta de la final de la Liga Femenina en VIDU, recinto colindante a Campo Mar, instalación recientemente sancionada por la Comisión de Disciplina (confirmada por el Tribunal de Apelaciones) por los lamentables y vergonzosos hechos ocurridos en el partido anterior entre nuestro club y Universitario de Deportes”, se puede leer en un inicio.

Asimismo, la institución ‘victoriana’ calificó como negligente que este tipo de partidos se celebren en un recinto que ya ha demostrado no cumplir con las condiciones de seguridad.

“Manifestamos nuestra preocupación real y fundamentada por la seguridad de nuestra delegación, más aún, tratándose de un encuentro que se disputará a puertas cerradas y cuya sede, por su ubicación y antecedentes, no genera ningún tipo de garantías. Tanto la Liga como la FPF deben ser conscientes del grado de responsabilidad que también les compete por sus autorizaciones”, agregaron.

Alianza Lima tomó radical decisión para la final ante Universitario

En ese sentido, Alianza Lima informó que asistirá a la final de la Liga Femenina frente a Universitario, aunque asumirán por cuenta propia la seguridad del encuentro, para evitar que se repitan los problemas que se dieron en el partido de ida del Clausura.

“El Club Alianza Lima deja constancia formal de su posición ante la Liga y las autoridades competentes, y asistirá al encuentro con inversión propia en seguridad y las herramientas legales pertinentes para verificar fehacientemente que el cumplimiento del ingreso permitido sea estricto y que no se repita lo ocurrido anteriormente, donde la normativa fue claramente vulnerada”, explicaron.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Liga Femenina?

La final de vuelta entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 14 de diciembre. Este enfrentamiento, que se llevará a cabo en las instalaciones de la VIDU, decidirá qué equipo se coronará campeón de la Liga Femenina 2025.

Recordemos que, en la final de ida, fue el equipo ‘íntimo’ en el que logró quedarse con el triunfo tras vencer por 3-1 al conjunto estudiantil en el estadio Alejandro Villanueva.

