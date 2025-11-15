Cuándo se juega la final nacional entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes venció en tanda de penales a Alianza Lima en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva y se quedó con el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Las ‘Leonas’ abrieron el marcador gracias a Karen Páez, pero cuando todo apuntaba a la victoria del cuadro ‘crema’, Sashenka Porras igualó el partido y lo llevó a los penales.

En la tanda de penales, el elenco ‘blanquiazul’ erró su primer lanzamiento y la ‘U’ se quedó con el campeonato. Con este triunfo, las ‘Leonas’ se preparan para enfrentar a su clásico rival por el título nacional y también estarán presentes en la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se juega la final entre Alianza Lima y Universitario?

Según dieron a conocer en la transmisión de Movistar Deportes, la final nacional entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre (ida) y el sábado 13 (vuelta).

Cabe resaltar que, por el momento la organización del torneo no ha confirmado los horarios de los encuentros. Sin embargo, lo más probable es que lo hagan en los próximos días.

¿Dónde ver la final nacional de la Liga Femenina 2025?

La final nacional, así como todo el torneo, podrá verse a través de las pantallas de Movistar Deportes (canal 3). Asimismo, la transmisión en señal abierta estará disponible a través de América TV (canal 4).

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles de los duelos de ida y vuelta, así como también las el minuto a minuto de ambos partidos, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

