Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Femenina

Cuándo se juega la final nacional entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2025

El cuadro 'crema' se enfrentará al elenco 'blanquiazul' en la lucha por el título del campeonato nacional. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario se enfrentará a Alianza Lima en la final nacional de la Liga Femenina 2025.
© Liga Femenina FPFUniversitario se enfrentará a Alianza Lima en la final nacional de la Liga Femenina 2025.

Universitario de Deportes venció en tanda de penales a Alianza Lima en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva y se quedó con el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Publicidad

Las ‘Leonas’ abrieron el marcador gracias a Karen Páez, pero cuando todo apuntaba a la victoria del cuadro ‘crema’, Sashenka Porras igualó el partido y lo llevó a los penales.

En la tanda de penales, el elenco ‘blanquiazul’ erró su primer lanzamiento y la ‘U’ se quedó con el campeonato. Con este triunfo, las ‘Leonas’ se preparan para enfrentar a su clásico rival por el título nacional y también estarán presentes en la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se juega la final entre Alianza Lima y Universitario?

Según dieron a conocer en la transmisión de Movistar Deportes, la final nacional entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre (ida) y el sábado 13 (vuelta).

Publicidad

Cabe resaltar que, por el momento la organización del torneo no ha confirmado los horarios de los encuentros. Sin embargo, lo más probable es que lo hagan en los próximos días.

¿Dónde ver la final nacional de la Liga Femenina 2025?

En tanda de penales, Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

ver también

En tanda de penales, Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

La final nacional, así como todo el torneo, podrá verse a través de las pantallas de Movistar Deportes (canal 3). Asimismo, la transmisión en señal abierta estará disponible a través de América TV (canal 4).

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles de los duelos de ida y vuelta, así como también las el minuto a minuto de ambos partidos, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Publicidad
Tweet placeholder

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en la tanda de penales para ganar el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.
  • Los goles en tiempo regular fueron anotados por Karen Páez (Universitario) y Sashenka Porras (Alianza Lima).
Publicidad
  • La final nacional entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará el domingo 7 (ida) y sábado 13 de diciembre (vuelta).
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025
Futbol Peruano

Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima reveló que denunciará a la FPF por culpa de Universitario
Futbol Peruano

Alianza Lima reveló que denunciará a la FPF por culpa de Universitario

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO y Gratis amistoso internacional vía DirecTV Sports
Futbol Internacional

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO y Gratis amistoso internacional vía DirecTV Sports

Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional
Selección Peruana

Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo