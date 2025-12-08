En la previa del encuentro, Universitario de Deportes, mediante un comunicado oficial, expresó su preocupación por la ausencia de garantías de seguridad que tendría su delegación en la final de ida frente a Alianza Lima por la Liga Femenina 2025.

Comunicado de Universitario

“Durante la reunión técnica previa al partido de ida de la final de fútbol femenino a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva (…) se nos informó una decisión irregular y sin sustento reglamentario”, se puede leer en primera instancia.

Además, el cuadro ‘crema’ cuestionó la determinación del club rival, señalando que esta contravenía lo establecido en el reglamento. “Los representantes de Alianza Lima comunicaron que no podrían garantizar la seguridad, la integridad, ni ubicación para la delegación de Universitario, liderada por nuestro administrador provisional. Por tal motivo, llama la atención que esta posición no haya sido cuestionada por la Liga Femenina”.

Finalmente, la institución remarcó que Campo Mar ya había recibido una sanción en el pasado por un hecho similar. “Resulta preocupante que, en esta ocasión, la Liga Femenina guarde silencio ante esta decisión que, como repetimos, vulnera los derechos de nuestra delegación”.

Comunicado de Universitario (Universitario).

¿Cómo quedó la final de ida de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima y Universitario protagonizaron un duelo vibrante en la final de ida de la Liga Femenina 2025. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo de José Letelier se impuso por 3-1 ante las ‘merengues’.

Silvani Oliveira, Sandy Dorador y Grace Cagnina marcaron los goles del conjunto ‘blanquiazul’, mientras que Catalina Usme descontó desde el punto de penal para la ‘U’.

La vuelta, que decidirá al campeón nacional de la temporada, se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en las instalaciones del Estadio Monumental de Ate.

