Así quedó el Alianza Lima vs. Universitario en Matute por la final de la Liga Femenina 2025

Este domingo 7 de diciembre se disputó la primera final de la Liga Femenina 2025. El cuadro de Alianza Lima en este caso le tocó ser local, mientras que Universitario de Deportes tuvo que visitar el estadio de Alejandro Villanueva ‘Matute’. Un juego bastante peleado que acabó con un gran juego en La Victoria.

Este emocionante encuentro se vivió al rojo vivo y más recordando lo que pasó la última vez que se vieron las caras en este estadio. Pues justamente hay una final extra debido a que perdieron el Torneo Clausura en casa las ‘íntimas’. Si bien lograron empatar en los 90 minutos, en los penales las locales no supieron aprovechar la hinchada y tiraron 2 penales horribles que dejaron el marcador 4 a 2.

En este caso, el partido comenzó bastante bien para el cuadro de Alianza Lima que a los 16 minutos ya estaban ganando en casa. Silvani Oliveira fue la autora de la conquista que puso por encima al cuadro ‘blanquiazul’. Luego Sandy Dorador se encargó de poner el 2-0, lo que hizo que Matute retumbe de la emoción por el gran rendimiento que mostró el equipo.

Cuando parecía el partido asegurado para las locales, llegó un penal que ejecutó muy bien Cata Usme, logrando el descuento que ponía la tensión en Matute. Pero esto no se amplió, más bien el cuadro de Alianza Lima consiguió mejorar el marcador con un gol en los minutos finales. Grace Cagnina fue la autora de la última conquista del partido que acabó 3-1.

Alianza Lima 3-1 Universitario (Foto: Alianza Lima).

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Universitario vs Alianza Lima?

Esta historia todavía no termina, falta la parte dos en la que se definirá todo, en este caso falta un juego que deberá disputarse en la casa de Universitario de Deportes. No se sabe bien en que estadio se terminará jugando, si en el Monumental o se disputará en Campo Mar como se ha venido jugando a lo largo de la temporada.

Lo que si se conoce que la revancha será el día sábado 13 de diciembre desde las 15:00 horas de Perú. Duelo en el que por ahora va ganando Alianza y Universitario tendrá que buscar primero empatar la serie, para después buscar darle vuelta.

