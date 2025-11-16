Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Femenina

La contundente respuesta de Paolo Guerrero al ser consultado por el título de Universitario en Matute: “Todavía…”

El 'Depredador' aprovechó en enviarle un mensaje a las jugadoras del equipo femenino del cuadro 'íntimo'. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Paolo Guerrero se refirió al título obtenido por Universitario en Matute.
© Composición Bolavip PerúPaolo Guerrero se refirió al título obtenido por Universitario en Matute.

Alianza Lima no consiguió imponerse ante Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, perdiendo así la opción de lograr automáticamente el bicampeonato. Finalizado el duelo disputado en Matute, Paolo Guerrero conversó con la prensa y sorprendió con sus declaraciones.

Publicidad

Al igual que Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Eryc Castillo, el ‘Depredador’ también se hizo presente en el estadio Alejandro Villanueva para seguir de cerca el encuentro y brindar su apoyo al equipo de José Letelier.

Como era de esperarse, el máximo goleador en la historia de la Selección Peruana terminó rodeado de hinchas, quienes le pidieron fotos y autógrafos.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el título de Universitario?

Una vez concluido el compromiso, cuando los aficionados empezaban a retirarse del estadio, el periodista José Varela logró intercambiar unas palabras con Paolo Guerrero. El atacante, con total disposición, no dudó en compartir un contundente mensaje tras la derrota.

Publicidad

Todavía falta. Arriba Alianza”, fue lo que respondió el ‘9’ cuando el mencionado comunicador le pidió un mensaje de aliento para el equipo femenino.

En tanda de penales, Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

ver también

En tanda de penales, Universitario venció a Alianza Lima y se convirtió en el ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

Recordemos que, en la final de ida del Torneo Clausura, ‘íntimas’ y ‘cremas’ empataron 0-0 en Campo Mar, dejando la serie totalmente abierta para la definición en Matute.

Publicidad

El elenco de La Victoria tenía la oportunidad de aprovechar su condición de local para cerrar la temporada y evitar disputar dos encuentros adicionales por el título nacional; sin embargo, el desenlace no fue el esperado.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga Femenina 2025?

Ahora, Alianza Lima y Universitario deberán verse las caras nuevamente en una serie de ida y vuelta para definir al campeón de la temporada. Para el cuadro ‘blanquiazul’, estos duelos representan la oportunidad de alcanzar el bicampeonato.

Según se pudo conocer, los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo el domingo 7 y el sábado 13 de diciembre, respectivamente. La programación se debe a que, en la última semana de noviembre, se disputará la fecha FIFA, en la cual la ‘bicolor’ se medirá ante Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima perdió ante Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 en Matute.
  • El futbolista Paolo Guerrero estuvo presente en el estadio Alejandro Villanueva junto a Hernán Barcos y Carlos Zambrano.
  • La final nacional entre Alianza Lima y Universitario se jugará en partidos de ida y vuelta el domingo 7 y sábado 13 de diciembre.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Vestuario dividido? Así demuestra Alianza Lima que están más unidos que nunca
Alianza Lima

¿Vestuario dividido? Así demuestra Alianza Lima que están más unidos que nunca

Mr. Peet filtra el motivo por el que se complica la renovación de Barcos y no la de Guerrero
Alianza Lima

Mr. Peet filtra el motivo por el que se complica la renovación de Barcos y no la de Guerrero

"La fase está cumplida": la confesión de Guerrero ahora que no es parte de los planes de Barreto
Selección Peruana

"La fase está cumplida": la confesión de Guerrero ahora que no es parte de los planes de Barreto

Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras el 9-1 de Portugal ante Armenia y la clasificación al Mundial 2026
Eliminatorias UEFA

Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras el 9-1 de Portugal ante Armenia y la clasificación al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo