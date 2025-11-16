La contundente respuesta de Paolo Guerrero al ser consultado por el título de Universitario en Matute: “Todavía…”

Alianza Lima no consiguió imponerse ante Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, perdiendo así la opción de lograr automáticamente el bicampeonato. Finalizado el duelo disputado en Matute, Paolo Guerrero conversó con la prensa y sorprendió con sus declaraciones.

Al igual que Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Eryc Castillo, el ‘Depredador’ también se hizo presente en el estadio Alejandro Villanueva para seguir de cerca el encuentro y brindar su apoyo al equipo de José Letelier.

Como era de esperarse, el máximo goleador en la historia de la Selección Peruana terminó rodeado de hinchas, quienes le pidieron fotos y autógrafos.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el título de Universitario?

Una vez concluido el compromiso, cuando los aficionados empezaban a retirarse del estadio, el periodista José Varela logró intercambiar unas palabras con Paolo Guerrero. El atacante, con total disposición, no dudó en compartir un contundente mensaje tras la derrota.

“Todavía falta. Arriba Alianza”, fue lo que respondió el ‘9’ cuando el mencionado comunicador le pidió un mensaje de aliento para el equipo femenino.

Recordemos que, en la final de ida del Torneo Clausura, ‘íntimas’ y ‘cremas’ empataron 0-0 en Campo Mar, dejando la serie totalmente abierta para la definición en Matute.

El elenco de La Victoria tenía la oportunidad de aprovechar su condición de local para cerrar la temporada y evitar disputar dos encuentros adicionales por el título nacional; sin embargo, el desenlace no fue el esperado.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga Femenina 2025?

Ahora, Alianza Lima y Universitario deberán verse las caras nuevamente en una serie de ida y vuelta para definir al campeón de la temporada. Para el cuadro ‘blanquiazul’, estos duelos representan la oportunidad de alcanzar el bicampeonato.

Según se pudo conocer, los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo el domingo 7 y el sábado 13 de diciembre, respectivamente. La programación se debe a que, en la última semana de noviembre, se disputará la fecha FIFA, en la cual la ‘bicolor’ se medirá ante Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVES

Alianza Lima perdió ante Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 en Matute.

El futbolista Paolo Guerrero estuvo presente en el estadio Alejandro Villanueva junto a Hernán Barcos y Carlos Zambrano.

La final nacional entre Alianza Lima y Universitario se jugará en partidos de ida y vuelta el domingo 7 y sábado 13 de diciembre.

