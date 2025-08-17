Así quedó el Clásico Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 1 del Grupo B de la Fase Final de la Liga 3

En la recta final de la Liga 3 entramos en la fase candente del torneo de ascenso. En este caso en la etapa de grupos de la Fase Final en donde vuelven a verse las caras Alianza Lima y Universitario de Deportes. En la primera jornada nada más de este certamen tuvimos el Clásico con un partido lleno de emociones de principio a final.

Publicidad

Publicidad

Este encuentro se llevó a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ y comenzó muy bien para los locales. Said Peralta logró marcar el primero a los tan solo 11 minutos de haber iniciado las acciones. Todo gracias a un buen pase de Mauricio Arrasco, que logró ponerla precisa para que puedan vencer las redes defendidas por el golero Jhefferson Rodríguez.

Pero el elenco ‘crema’ no se quedó de brazos cruzados y consiguió el empate por medio de Giancarlo Olivares a los 64 minutos. Esto animaba el encuentro que se puso caliente con la expulsión de Junio Díaz 10 más tarde. Pese al hombre de más que tuvo el cuadro local, no lograron volver a marcar y se quedaron empates repartiéndose los puntos.

Partido completo Alianza Lima vs. Universitario:

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se mueve la tabla del Grupo B de la Fase Final de la Liga 3?

Tras el final de la primera jornada, ya se conoce como va quedando la tabla de posiciones en esta fase de grupos. Que por ahora comienza con mucha paridad dentro de los participantes.

# EQUIPOS PTS PJ G E P DIF 1 Deportivo Lute 3 1 1 0 0 +2 2 Universitario II * 3 1 0 1 0 0 3 Alianza Lima II 1 1 0 1 0 0 4 Juventus FC ** 1 1 0 0 1 -2 * Universitario II comenzó con +2 puntos | ** Juventus FC comenzó con +1 punto

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima y Universitario de Deportes?

En el caso de Alianza Lima tendrá que visitar a Juventud FC en el Estadio Municipal de Huamanchuco. Un duelo que por el momento no tiene hora de jugarse, pero sería el fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Universitario de Deportes, ellos recibirán la visita de Deportivo Lute en Campo Mar. Otro juego que todavía no se ha conocido la programación final, así que deberían jugar entre el 22 y 24 de agosto.