El panorama del fútbol peruano para el 2026 ha dado un vuelco inesperado tras revelarse las nuevas disposiciones de la FPF respecto a la conformación de planteles. Según el análisis legal del abogado Marcelo Bee Sellares, el reglamento introduce una “cláusula de exclusión” que obliga a los clubes a elegir entre dos caminos: mantener el cupo estándar de seis extranjeros junto a sus jugadores nacionalizados, o renunciar totalmente a estos últimos para habilitar un séptimo cupo foráneo. Esta medida rompe con la planificación a largo plazo de las instituciones que veían en la nacionalización una vía legítima para fortalecer sus plantillas sin ocupar plazas internacionales.

Reglamento bastante polémico en la Liga 1

El carácter “transitorio y condicional” de este séptimo cupo es, quizás, el punto más polémico y logísticamente peligroso para las gerencias deportivas. Si un equipo decide inscribir a siete extranjeros bajo la premisa de no tener nacionalizados, pero luego incorpora a un peruano por naturalización, el reglamento le obliga a dar de baja y rescindir el contrato de uno de sus extranjeros de forma inmediata para retornar al tope de seis. Esta inestabilidad jurídica no solo afecta la armonía del grupo, sino que expone a los clubes a demandas ante el TAS por rescisiones contractuales forzadas por un reglamento administrativo.

Reglamento de la Liga 1 para el año 2026. (Foto: X).

Otro golpe directo a la estrategia de los clubes es la restricción sobre la “naturalización posterior”. Históricamente, un jugador que obtenía su DNI peruano a mitad de año liberaba automáticamente un cupo de extranjero para el mercado de pases de invierno. Sin embargo, para la temporada 2026, la FPF ha determinado que aquel extranjero que se nacionalice durante el torneo seguirá contando como extranjero hasta el final de la temporada. Esta regla anula cualquier intento de “ingeniería de cupos” y castiga a los equipos que invirtieron en procesos migratorios esperando un beneficio deportivo inmediato.

Extranjeros quedan condicionados

La distinción entre “inscripción” y “alineación” también se presenta como una trampa reglamentaria que podría definirse en las mesas de justicia. El reglamento es estricto: el error administrativo de inscribir a un nacionalizado teniendo siete extranjeros se traduce automáticamente en una alineación indebida al momento de saltar al campo. En un torneo tan ajustado como el peruano, donde cada punto cuenta para evitar el descenso o clasificar a torneos internacionales, este “insólito” rigor normativo aumenta exponencialmente el riesgo de perder partidos por descuidos en la documentación de la plantilla.

Los equipos más perjudicados serán, irónicamente, los que más han apostado por la continuidad y el arraigo de sus figuras extranjeras. Clubes como Sporting Cristal, Universitario, Alianza Lima y Melgar, que cuentan con múltiples jugadores nacionalizados (como los casos de Calcaterra, Pérez Guedes, Barcos u Orzán), se verán limitados a solo seis extranjeros, mientras que equipos con menos presupuesto o tradición podrían optar por llenar sus siete plazas con fichajes foráneos “descartables”. Esto genera una asimetría competitiva que castiga la inversión en identidad y procesos de ciudadanía.

Liga 1 deberá aclarar este asunto

Para poder cerrar el asunto, entendemos algo, la normativa de la Liga 1 2026 parece diseñada para frenar en seco la tendencia de las nacionalizaciones masivas, pero lo hace mediante un sistema punitivo y confuso. Como bien señala la información técnica de Bee Sellares, los clubes peruanos entrarán en una zona de alto riesgo legal y deportivo donde un simple trámite en Migraciones podría forzar el despido de un profesional o la pérdida de puntos vitales. La temporada 2026 no se jugará solo en el césped, sino en la correcta interpretación de un reglamento que muchos ya califican de arbitrario y perjudicial.

DATOS CLAVE