Es peruano, pero traicionó a ‘La Bicolor’ al jugar el amistoso con Bolivia en Chincha

Pese a estar en fechas festivas, la Selección Peruana decidió sacar un juego amistoso frente a Bolivia. Este encuentro es organizado por SAFAP que decidió llevar el juego a Chincha. Pero sin esperar que un jugador de ascendencia peruana sea titular en contra de la ‘Bicolor’.

Publicidad

Publicidad

En este caso estamos hablando de Marcelo Timoran, jugador que si bien nació en Bolivia, tiene ascendencia peruana. El conjunto patrio estuvo viendo si poder convocarlo, pero cuando esto ocurrió el elenco del Altiplano decidió llamarlo antes para poder asegurarlo.

Justo en este choque contra la Selección Peruana, le dieron la oportunidad de ser titular. Es así como se le vio cantar el himno nacional a todo pulmón, dejando en claro que siente los colores e Bolivia. Posiblemente la decisión esté más que tomada y con ello ya no se le pueda dar chances para que juegue con el cuadro patrio.

Marcelo Timoran cantando el himno:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Marcelo Timoran sobre jugar por Bolivia y no por Perú?

El lateral por la izquierda de 19 años de edad conversó con Infobae sobre su presente. Pero también con respecto a su decisión de jugar por Bolivia, esto sabiendo que tiene la ascendencia peruana. Dejando en claro que él no dudó un solo minuto en jugar por el cuadro del altiplano.

ver también Perú 0-0 Bolivia EN VIVO Y GRATIS Amistoso Internacional Vía América TV, Unitel, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: minuto a minuto

“Verdad que cuando uno está en las selecciones menores, pues a lo mejor las decisiones no son tan trascendentales, porque uno estar cambiando. Cuando tenía 17 años vine a un microciclo aquí en Bolivia, pero cuando también estuve para la U20, Perú se contactó conmigo, pero como te comento, son divisiones menores. Cuando ya se habla de la absoluta, yo sabía qué camino quería seguir y muy feliz de elegir a Bolivia“, expresó el defensor.

A pesar de su elección, Timoran se ha criado mucho en el Perú, con lo cual conoce bien el país. Incluso comentó que se siente también peruano por la crianza que ha tenido.

Publicidad

Publicidad

“Me siento boliviano y peruano también por parte de mis padres y le tengo mucho cariño. Al final me he criado con una cultura peruana y también se nota un montón. De hecho, tengo un poco la suerte de que jugamos aquí en Chincha y juntos con mis padres solemos mucho venir aquí. Nuestra casa está en Cerro Azul, que es Cañete, está relativamente cerca de aquí de Chincha”, agregó el jugador del Córdoba CF.

Datos Claves