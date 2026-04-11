¿De qué equipo de fútbol es hincha Almendrades, subcampeón de la final internacional de Red Bull Batalla 2026?

Daniel Almendrades Legorreta, más conocido en el mundo del freestyle como Almendrades, es uno de los representantes peruanos de mayor crecimiento en la escena urbana. A sus 24 años, ha alcanzado uno de sus mejores momentos en su carrera como freestyler donde representó de la mejor manera la bandera del Perú.

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En su primera participación en la final internacional de Red Bull Batalla, logró el subcampeonato luego de ganarle a grandes referentes del free, pero quedando a un paso de la gloria en Chile. Fue el segundo peruano en llegar a una definición de esta competencia (Jota perdió en la definición de 2016 ante Skone).

El camino de Almendrades será recordado en esta Red Bull Internacional Chile 2026. Es que logró vencer a otro finalista histórico como Fat N (Colombia), al bicampeón de Red Bull y uno de los considerados GOAT del free, como es Chuty (España) y a una gran promesa como Exe (Argentina).

Sin embargo, en el camino de Daniel Almendrades Legorreta para el título tuvo que afrontar una muy dura final ante el local, El Menor. Así, Chile tuvo su primer campeón internacional de Red Bull Batalla y le quitó la posibilidad a Perú de hacer historia en la escena del freestyle hispanohablante.

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¿De qué equipo de fútbol es hincha Almendrades?

Almendrades, el subcampeón de la final internacional de Red Bull Batalla 2026, es hincha de Universitario de Deportes. Lo reconoció en un video viral publicado por el diario Líbero en la previa a este evento.

El citado medio le preguntó a los freestylers participantes de la final internacional de Red Bull Batalla 2026 de qué equipo son hinchas en el Perú. Todos los consultados hablaron de Alianza Lima, pero el único que dijo Universitario fue el propio Almendrades. “La ‘U’, papá“, dijo con orgullo.

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Almendrades podrá tener revancha en 2027 como local

Antes de la final ante El Menor, Almendrades recibió dos buenas noticias. Al ser finalista de la edición 2026 de la Red Bull Batalla Internacional, clasificó automáticamente a la edición 2027 (al igual que El Menor y que el tercero, el colombiano Valles-T).

La segunda buena noticia es que la final internacional de Red Bull Batalla en ese 2027 será en Perú, según reveló la organización. Todavía no está confirmada en qué ciudad se realizará el evento, pero, por lo pronto, contará con la participación de Almendrades, buscando revancha.

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¿Quién es Almendrades, freestyler peruano de 24 años?

Almendrades es un freestyler peruano, nacido en Lima el 2 de noviembre de 2001. Inició su carrera en 2017 compitiendo en las plazas peruanas y haciendo un camino sin hacer mucho ruido, pero siendo muy perseverante.

Su estilo como MC destaca por ser rápido para responder y de buena lectura. “Nunca fue de llamar la atención por lo externo, pero sí de esos que, cuando te tocaban la frente, te obligaban a subir el nivel”, destaca el sitio web de Red Bull Batalla sobre su perfil.

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Poco a poco, se fue haciendo un nombre en las plazas del Perú y, sobre todo, en la escena. Fue campeón nacional de Sangre Inca, Copa Federación y BDM, así como también logró ganar torneos internacionales como Batalla del Pacífico y Cuna de Oro 2 vs. 2 junto a Stick.

Así fue como tras algunas participaciones en su historial, finalmente, logró el título de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú en 2025. Le ganó la final a Nekroos.

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