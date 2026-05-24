Se viene un novedoso torneo en el fútbol peruano, se trata la Copa de la Liga 2026. Torneo en el que se enfrentan equipos de la Liga 1 y la Liga 2. En este caso se ha conocido lo que es la programación de partidos de la primera fecha. Así que se abre con el telón este nuevo certamen.
Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga
En este caso ya se conoció el inicio de la Copa de la Liga, que en este caso se da justo en el mismo horario que el Mundial 2026. Lo cual termina siendo bastante curioso en este caso, pues probablemente no tenga tanta pegada como se podría llegar a esperar.
Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga
Jueves 11 de junio
- ADA de Jaén vs. Comerciantes Unidos | 15:00 horas
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | 13:00 horas
- Bentín Tacna vs. Melgar | 15:30 horas
- Pirata FC vs Universitario | Horario por confirmar
Sábado 13 de junio
- San Martín vs. Sport Boys | 11:00 horas
- Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético | 13:15 horas
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | 15:30 horas
- Binacional vs. Cienciano | 18:30 horas
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | 11:00 horas
- Alianza Universidad vs. Sport Huancayo | 13:15 horas
- César Vallejo vs. Alianza Lima | 15:30 horas
- Deportivo Garcilaso vs Cusco FC | 18:00 horas
Lunes 15 de junio
- Llacuabamba vs. UTC | 13:00 horas
- CNI vs Unión Comercio | 15:15 horas
¿Qué es la Copa de la Liga?
Este es un nuevo formato en el que se enfrentan los equipos de la Primera y Segunda división peruana. En este caso son 34 equipos divididos en 10 grupos conformados por 4 y 3 equipos. El campeón accedería a un premio económico, así como también la posibilidad de jugar una Recopa en el inicio de la temporada 2027.
Datos Claves
- El torneo Copa de la Liga reunirá a 34 equipos en 10 grupos.
- El club Alianza Lima enfrentará a César Vallejo el domingo 14 de junio.
- El campeón obtendrá un premio económico y jugará una Recopa en 2027.