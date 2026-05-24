Se hizo pública la primera fecha de la novedosa Copa de la Liga 2026 en la que jugarán equipos de la Liga 1 y Liga 2.

Se viene un novedoso torneo en el fútbol peruano, se trata la Copa de la Liga 2026. Torneo en el que se enfrentan equipos de la Liga 1 y la Liga 2. En este caso se ha conocido lo que es la programación de partidos de la primera fecha. Así que se abre con el telón este nuevo certamen.

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Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga

En este caso ya se conoció el inicio de la Copa de la Liga, que en este caso se da justo en el mismo horario que el Mundial 2026. Lo cual termina siendo bastante curioso en este caso, pues probablemente no tenga tanta pegada como se podría llegar a esperar.

Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga

Jueves 11 de junio

ADA de Jaén vs. Comerciantes Unidos | 15:00 horas

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | 13:00 horas

Bentín Tacna vs. Melgar | 15:30 horas

Pirata FC vs Universitario | Horario por confirmar

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Sábado 13 de junio

San Martín vs. Sport Boys | 11:00 horas

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético | 13:15 horas

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | 15:30 horas

Binacional vs. Cienciano | 18:30 horas

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | 11:00 horas

Alianza Universidad vs. Sport Huancayo | 13:15 horas

César Vallejo vs. Alianza Lima | 15:30 horas

Deportivo Garcilaso vs Cusco FC | 18:00 horas

Lunes 15 de junio

Llacuabamba vs. UTC | 13:00 horas

CNI vs Unión Comercio | 15:15 horas

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¿Qué es la Copa de la Liga?

Este es un nuevo formato en el que se enfrentan los equipos de la Primera y Segunda división peruana. En este caso son 34 equipos divididos en 10 grupos conformados por 4 y 3 equipos. El campeón accedería a un premio económico, así como también la posibilidad de jugar una Recopa en el inicio de la temporada 2027.

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