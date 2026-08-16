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Dónde ver EN VIVO Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos el clásico trujillano por la Liga 2: Carlos A. Mannucci vs César Vallejo. Mira dónde ver en vivo este cotejo, vía tv y streaming.

Dónde ver EN VIVO Carlos A. Mannucci vs César Vallejo.
© XDónde ver EN VIVO Carlos A. Mannucci vs César Vallejo.

Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo protagonizan este domingo 16 de agosto una nueva edición del derbi trujillano por la fecha 14 del Grupo 1 de la Liga 2 2026. El escenario elegido para este enfrentamiento es el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.

Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar tres puntos clave en la recta final de la fase regional para asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

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Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2 el día de hoy. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo?

El pitazo inicial del clásico trujillano está programado para las 15:30 horas (hora peruana).

  • Colombia: 15:30 horas
  • Ecuador: 15:30 horas
  • Chile: 16:30 horas
  • Argentina: 17:30 horas
  • Estados Unidos: 16:30 ET / 13:30 PT
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¿Dónde ver EN VIVO Mannucci vs. César Vallejo por TV y streaming?

La transmisión oficial del encuentro entre ‘Carlistas’ y ‘Poetas’ estará disponible de forma exclusiva a través de la señal de Bicolor + en YouTube.

MedioPlataforma / CanalCobertura
Streaming OnlineCanal oficial de Bicolor + (YouTube)En vivo para Perú e internacional
TelevisiónSin señal de televisión abierta ni cable confirmadaTransmisión digital vía YouTube

Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga 2

Así llegan ambos equipos y el resto de los participantes del Grupo 1 a la previa de esta jornada:

#EquipoPJPGPEPPGFGCDIFPTS
1Unión Comercio11731152+1324
2Pirata FC137332113+824
3Deportivo Llacuabamba11722174+1323
4Carlos A. Mannucci12723169+723
5ADA Jaén13373119+216
6USMP124351613+315
7UCV (César Vallejo)113441110+113
8Academia Cantolao132471323-1010
9San Marcos140212138-372

¿Cómo llegan los equipos al clásico trujillano?

Carlos A. Mannucci se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 23 puntos, acumulando 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 12 cotejos disputados.

Por su parte, Universidad César Vallejo marcha en la séptima casilla con 13 unidades tras registrar 3 triunfos, 4 empates y 4 caídas en 11 presentaciones.

Ficha completa del clásico trujillano

  • Partido: Carlos A. Mannucci vs. Universidad César Vallejo
  • Torneo: Liga 2 2026 (Fase Regional – Fecha 14)
  • Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
  • Estadio: IPD Mansiche, Trujillo
  • Transmisión: Bicolor + (YouTube)

DATOS CLAVE

  • Carlos A. Mannucci y César Vallejo disputarán el clásico trujillano en la Liga 2.
  • 15:30 horas iniciará el partido en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.
  • Bicolor + en YouTube transmitirá en exclusiva el encuentro de Liga 2.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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