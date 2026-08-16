Dónde ver EN VIVO Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2: hora, canales de TV y streaming online

Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo protagonizan este domingo 16 de agosto una nueva edición del derbi trujillano por la fecha 14 del Grupo 1 de la Liga 2 2026. El escenario elegido para este enfrentamiento es el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.
Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar tres puntos clave en la recta final de la fase regional para asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.
Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2 el día de hoy. (Foto: X).
¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo?
El pitazo inicial del clásico trujillano está programado para las 15:30 horas (hora peruana).
- Colombia: 15:30 horas
- Ecuador: 15:30 horas
- Chile: 16:30 horas
- Argentina: 17:30 horas
- Estados Unidos: 16:30 ET / 13:30 PT
A horas de jugar contra Alianza Lima, el durísimo castigo que recibió UTC que podría mandarlo a Liga 2
¿Dónde ver EN VIVO Mannucci vs. César Vallejo por TV y streaming?
La transmisión oficial del encuentro entre ‘Carlistas’ y ‘Poetas’ estará disponible de forma exclusiva a través de la señal de Bicolor + en YouTube.
|Medio
|Plataforma / Canal
|Cobertura
|Streaming Online
|Canal oficial de Bicolor + (YouTube)
|En vivo para Perú e internacional
|Televisión
|Sin señal de televisión abierta ni cable confirmada
|Transmisión digital vía YouTube
Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga 2
Así llegan ambos equipos y el resto de los participantes del Grupo 1 a la previa de esta jornada:
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|PTS
|1
|Unión Comercio
|11
|7
|3
|1
|15
|2
|+13
|24
|2
|Pirata FC
|13
|7
|3
|3
|21
|13
|+8
|24
|3
|Deportivo Llacuabamba
|11
|7
|2
|2
|17
|4
|+13
|23
|4
|Carlos A. Mannucci
|12
|7
|2
|3
|16
|9
|+7
|23
|5
|ADA Jaén
|13
|3
|7
|3
|11
|9
|+2
|16
|6
|USMP
|12
|4
|3
|5
|16
|13
|+3
|15
|7
|UCV (César Vallejo)
|11
|3
|4
|4
|11
|10
|+1
|13
|8
|Academia Cantolao
|13
|2
|4
|7
|13
|23
|-10
|10
|9
|San Marcos
|14
|0
|2
|12
|1
|38
|-37
|2
¿Cómo llegan los equipos al clásico trujillano?
Carlos A. Mannucci se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 23 puntos, acumulando 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 12 cotejos disputados.
Por su parte, Universidad César Vallejo marcha en la séptima casilla con 13 unidades tras registrar 3 triunfos, 4 empates y 4 caídas en 11 presentaciones.
Ficha completa del clásico trujillano
- Partido: Carlos A. Mannucci vs. Universidad César Vallejo
- Torneo: Liga 2 2026 (Fase Regional – Fecha 14)
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Estadio: IPD Mansiche, Trujillo
- Transmisión: Bicolor + (YouTube)
DATOS CLAVE
- Carlos A. Mannucci y César Vallejo disputarán el clásico trujillano en la Liga 2.
- 15:30 horas iniciará el partido en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.
- Bicolor + en YouTube transmitirá en exclusiva el encuentro de Liga 2.