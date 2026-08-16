Dónde ver EN VIVO Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos el clásico trujillano por la Liga 2: Carlos A. Mannucci vs César Vallejo. Mira dónde ver en vivo este cotejo, vía tv y streaming.

Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo protagonizan este domingo 16 de agosto una nueva edición del derbi trujillano por la fecha 14 del Grupo 1 de la Liga 2 2026. El escenario elegido para este enfrentamiento es el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.

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Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar tres puntos clave en la recta final de la fase regional para asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Carlos A. Mannucci vs César Vallejo por la Liga 2 el día de hoy. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo?

El pitazo inicial del clásico trujillano está programado para las 15:30 horas (hora peruana).

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Chile: 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Estados Unidos: 16:30 ET / 13:30 PT

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¿Dónde ver EN VIVO Mannucci vs. César Vallejo por TV y streaming?

La transmisión oficial del encuentro entre ‘Carlistas’ y ‘Poetas’ estará disponible de forma exclusiva a través de la señal de Bicolor + en YouTube.

Medio Plataforma / Canal Cobertura Streaming Online Canal oficial de Bicolor + (YouTube) En vivo para Perú e internacional Televisión Sin señal de televisión abierta ni cable confirmada Transmisión digital vía YouTube

Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga 2

Así llegan ambos equipos y el resto de los participantes del Grupo 1 a la previa de esta jornada:

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS 1 Unión Comercio 11 7 3 1 15 2 +13 24 2 Pirata FC 13 7 3 3 21 13 +8 24 3 Deportivo Llacuabamba 11 7 2 2 17 4 +13 23 4 Carlos A. Mannucci 12 7 2 3 16 9 +7 23 5 ADA Jaén 13 3 7 3 11 9 +2 16 6 USMP 12 4 3 5 16 13 +3 15 7 UCV (César Vallejo) 11 3 4 4 11 10 +1 13 8 Academia Cantolao 13 2 4 7 13 23 -10 10 9 San Marcos 14 0 2 12 1 38 -37 2

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¿Cómo llegan los equipos al clásico trujillano?

Carlos A. Mannucci se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 23 puntos, acumulando 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 12 cotejos disputados.

Por su parte, Universidad César Vallejo marcha en la séptima casilla con 13 unidades tras registrar 3 triunfos, 4 empates y 4 caídas en 11 presentaciones.

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Ficha completa del clásico trujillano

Partido: Carlos A. Mannucci vs. Universidad César Vallejo

Torneo: Liga 2 2026 (Fase Regional – Fecha 14)

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Estadio: IPD Mansiche, Trujillo

Transmisión: Bicolor + (YouTube)

DATOS CLAVE