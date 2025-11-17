Jairo Vélez y su contundente respuesta sobre seguir en Universitario: “Me quiero…”

Uno de los jugadores que ha tenido una gran temporada en Universitario de Deportes es Jairo Vélez. Llegó a préstamo y supo su lugar en el equipo, siendo un mediocampista que ha ido rotando en el once titular. Esto le ha permitido ganar mucha notoriedad a lo largo de la temporada, haciendo un gran trabajo en el cuadro ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

Pero claro, actualmente su pase le pertenece a César Vallejo, club con el cual todavía tiene un contrato vigente hasta final del próximo año. Esto es lo que interrumpe un poco la posibilidad que pueda quedarse en Ate. Pero el mismo jugador ha dejado en claro que es lo que quiere. Incluso detalló en donde le gustaría estar el 2026.

¿Dónde quiere jugar Jairo Vélez el 2026?

En este caso, el mediocampista no dudó en hablar con la prensa y explicar como está su situación. Pues todavía no se ha dado a conocer que es lo que pasará con él, en este caso los ‘cremas’ tienen que ponerse de acuerdo con los ‘poetas’ para pagar su carta pase o ampliar su préstamo por una temporada más. Lo que si es cierto, es que el ecuatoriano quiere permanecer en Ate una campaña más.

“Estamos ahí, viendo si se da o no se da. Me quiero quedar en Universitario, pero hay que esperar para ver lo que pasa”, fueron las palabras que expresó el mediocampista a Jax Latin Media.

Publicidad

Publicidad

Declaraciones de Jairo Vélez:

Tweet placeholder

ver también Se olvidan de Diego Churín: El 9 uruguayo que llegaría a Universitario el 2026

En este caso, es posible que también se vea la posibilidad que Jorge Fossati pueda quedarse para que en Ate tomen una decisión final. Pues se habla que podría el ‘Nono’ irse a otro club tras lograr el Tricampeonato, México es una plaza que ha sonado con fuerza. Aunque también pequeñas diferencias con la directiva podrían hacer que se de una salida inesperada.

CD Moquegua y la ayuda que le dio a Jairo Vélez

Este fin de semana se jugó el partido por el último cupo a la Liga 1, encuentro que protagonizaron CD Moquegua y la César Vallejo. Duelo que acabó con victoria del conjunto del Sur del país. Cuadro que logró ascender por primera vez a la máxima división del Fútbol Peruano.

Publicidad

Publicidad

Esta es una gran noticia para Universitario, que saben que tienen una gran opción de fichar o mantener a Vélez teniendo a la Vallejo en segunda. Esto es importante para que se pueda llegar a un mejor acuerdo y permanezca en Ate.

Datos Claves

Jairo Vélez tuvo una gran temporada con Universitario donde jugó a préstamo.

Los derechos del mediocampista Jairo Vélez pertenecen a César Vallejo con contrato hasta final del próximo año.

Publicidad

Publicidad