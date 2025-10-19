Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 2

Final confirmada: resultados, resumen y goles de las semifinales de la Liga 2

Se confirmaron los finalistas en busca del ascenso a la Liga 2 2026.

Por Bruno Castro

Unión Comercio vs. Moquegua FC.
© Liga 2Unión Comercio vs. Moquegua FC.

La Liga 2 está llegando a su final en este año 2025 y ya se conoció a los dos finalistas en busca del pase directo a la Liga 1. El torneo de ascenso está al rojo vivo y se ha confirmado que el próximo año se tendrá un inquilino inédito en esta oportunidad. Pues ninguno de los que hoy están clasificados ha estado en la máxima división del fútbol peruano.

Publicidad

Resumen de las semifinales

El primer encuentro que se disputó se dio paso en el estadio Josdic de Baños del Inca en Cajamarca. Duelo entre FC Cajamarca frente a la Universidad César Vallejo. El primer juego terminó en un empate sin goles en Trujillo, lo que permitió que esta serie quede abierta.

Pero el cuadro local jugó un partido perfecto que le permitió estar a nada del ascenso. El marcador fue inaugurado por Abel Casquete que puso a saltar a toda Cajamarca con su anotación. Luego Diego Campos alargaría la ventaja que les permitió ir al descanso con más tranquilidad. En el segundo tiempo Casquete volvería a aparecer para sentencia el 3-0 que los deja en la gran final.

Partido entre FC Cajamarca vs. UCV:

Publicidad

El segundo encuentro se dio en la ciudad de Tarapoto, exactamente en el Estadio Carlos Vidaurre. Lugar en donde Deportivo Moquegua hizo historia frente a Unión Comercio. En el primer compromiso el cuadro moqueguano se impuso por 2-1.

Por lo que el duelo de vuelta se vivió con mucha intensidad desde el minuto uno. El partido en la Selva fue abierto por el jugador Víctor Perlaza que puso a saltar a los locales que soñaban con una nueva final. Pero José López les quitó el sueño a los 88 con el empate en el marcador que les dio el pase a la gran definición por el título.

Partido entre Unión Comercio vs. CD Moquegua:

Publicidad

¿Cuándo se jugará la final entre FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua?

La definición por el título de la Liga 2 se dará entre FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua. El encuentro de ida se disputará el próximo domingo 26 de octubre en el estadio Cristo el Señor de Cajamarca. Mientras que el duelo de vuelta se ha programado para el día jueves 30 de octubre en el estadio 25 de Noviembre. Por el momento no hay una hora confirmada para estos duelos.

Hay que recordar que el ganador de este partido ascenderá directamente a la Liga 1 2026. La transmisión del partido se podrá seguir en señal abierta desde ATV, mientras que en streaming se podrá disfrutar por el canal de Youtube de la FPF.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Exfigura de Universitario denunció extorsión previo a partido de Liga 2: "Piensa en tu familia"
Futbol Peruano

Exfigura de Universitario denunció extorsión previo a partido de Liga 2: "Piensa en tu familia"

Así quedaron las semifinales de la Liga 2 2025
Futbol Peruano

Así quedaron las semifinales de la Liga 2 2025

Así va la tabla de posiciones y resultados de la Liga 2 de Perú tras la fecha 7
Futbol Peruano

Así va la tabla de posiciones y resultados de la Liga 2 de Perú tras la fecha 7

Con Unión Minas, así quedaron las semifinales nacionales de la Copa Perú 2025
Copa Perú

Con Unión Minas, así quedaron las semifinales nacionales de la Copa Perú 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo