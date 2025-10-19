La Liga 2 está llegando a su final en este año 2025 y ya se conoció a los dos finalistas en busca del pase directo a la Liga 1. El torneo de ascenso está al rojo vivo y se ha confirmado que el próximo año se tendrá un inquilino inédito en esta oportunidad. Pues ninguno de los que hoy están clasificados ha estado en la máxima división del fútbol peruano.

Resumen de las semifinales

El primer encuentro que se disputó se dio paso en el estadio Josdic de Baños del Inca en Cajamarca. Duelo entre FC Cajamarca frente a la Universidad César Vallejo. El primer juego terminó en un empate sin goles en Trujillo, lo que permitió que esta serie quede abierta.

Pero el cuadro local jugó un partido perfecto que le permitió estar a nada del ascenso. El marcador fue inaugurado por Abel Casquete que puso a saltar a toda Cajamarca con su anotación. Luego Diego Campos alargaría la ventaja que les permitió ir al descanso con más tranquilidad. En el segundo tiempo Casquete volvería a aparecer para sentencia el 3-0 que los deja en la gran final.

Partido entre FC Cajamarca vs. UCV:

El segundo encuentro se dio en la ciudad de Tarapoto, exactamente en el Estadio Carlos Vidaurre. Lugar en donde Deportivo Moquegua hizo historia frente a Unión Comercio. En el primer compromiso el cuadro moqueguano se impuso por 2-1.

Por lo que el duelo de vuelta se vivió con mucha intensidad desde el minuto uno. El partido en la Selva fue abierto por el jugador Víctor Perlaza que puso a saltar a los locales que soñaban con una nueva final. Pero José López les quitó el sueño a los 88 con el empate en el marcador que les dio el pase a la gran definición por el título.

Partido entre Unión Comercio vs. CD Moquegua:

¿Cuándo se jugará la final entre FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua?

La definición por el título de la Liga 2 se dará entre FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua. El encuentro de ida se disputará el próximo domingo 26 de octubre en el estadio Cristo el Señor de Cajamarca. Mientras que el duelo de vuelta se ha programado para el día jueves 30 de octubre en el estadio 25 de Noviembre. Por el momento no hay una hora confirmada para estos duelos.

Hay que recordar que el ganador de este partido ascenderá directamente a la Liga 1 2026. La transmisión del partido se podrá seguir en señal abierta desde ATV, mientras que en streaming se podrá disfrutar por el canal de Youtube de la FPF.