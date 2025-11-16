Este fin de semana se jugó un partidazo en busca de lograr el último cupo en la Liga 1 2026. En un juego bastante peleado, se dio un desenlace lleno de emociones, hablamos de un partido que terminó con cinco goles. Pero que al final, el único que terminó festejando es el CD Moquegua, nuevo inquilino de la Primera División Peruana.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de la ciudad de Moquegua llegó a esta etapa luego de perder en la gran final ante FC Cajamarca. Mientras tanto, la César Vallejo consiguió este encuentro gracias a que derrotó a Unión Comercio en un repechaje tras caer ambos en las semifinales de la Liga 2.

En este choque entre la César Vallejo y CD Moquegua, el conjunto apodado ‘La Fuerza del Sur’ consiguió dar el primer golpe. En el mismo Trujillo consiguió ganar con un 1-0 que les permitió llegar al partido en su casa con la ventaja. Un importante dato que hay que tener en cuenta.

Pero claro, en el choque de vuelta el cuadro dirigido por Jaime Serna demostró un gran temple. Logró otra vez una victoria, esta vez con un marcador de 3-2 que le permitió terminar con un contundente 4-2 en el global final. Lo que les permitirá jugar desde el próximo año en la Primera División del Fútbol Peruano.

Publicidad

Publicidad

Partido completo de la final:

La corta historia del CD Moquegua

A diferencia de varios equipos que están peleando hoy el ascenso, al CD Moquegua solo le ha tomado 4 años pasar de jugar en las ligas distritales a jugar en la profesional. Su fundación fue el 17 de diciembre del 2021, desde ahí ha tenido un avance bastante rápido.

ver también Lo sufre Paulo Autuori y lo celebra Manuel Barreto: las ligas del exterior que buscan el fichaje de Maxloren Castro

Su presidente es el exjugador Ricardo Caldas Morales, quien pasó por equipos como Sport Boys, Melgar, Cienciano y César Vallejo. Bajo su mando el cuadro de Moquegua debutó en la Copa Perú en el año 2023, donde consiguió llegar hasta las semifinales. Acá fue eliminado por el ADA Jaén, pero gracias ha que avanzó hasta esta etapa, terminó por ascender a la Liga 2.

Publicidad

Publicidad

Lo curioso es que en el 2024 le fue terrible en la Segunda División, tan mal que terminó peleando por no descender. Pero al final lograron evitar descender a la Liga 3 tras superar a Carlos Stein. Lo que les permitió un año después hacer historia.

Datos Claves

CD Moquegua ganó el último cupo para la Liga 1 2026 con un global de 4-2.

El equipo fue fundado el 17 de diciembre del 2021 y ascendió a Liga 2 en 2023.

Publicidad

Publicidad