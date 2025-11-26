Olympiacos vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26 vía ESPN y Disney+

Real Madrid visita Grecia para un nuevo partido de la UEFA Champions League 2025-26. Se enfrenta ante el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo por la quinta fecha de la fase liga del certamen europeo. El encuentro comienza a las 15:00 horas (Lima) y tiene transmisión en vivo de ESPN 2 y Disney+ Premium. En tanto, el árbitro del partido será el inglés Michael Oliver y en el VAR estará el escocés Andrew Dallas.

Real Madrid necesita recuperarse, ya que lleva tres partidos consecutivos sin victorias. Desde que perdió con Liverpool en la última jornada de Champions (1-0), acumula dos empates en LaLiga (ante Rayo Vallecano y Elche). Por eso, Xabi Alonso espera volver al triunfo para cortar esta mala racha y volver a posicionarse en puestos de clasificación directa a octavos de final.

Olympiacos, por su parte, quiere su primer triunfo en esta fase liga de la Champions League, ya que sólo tiene dos puntos producto de dos empates y dos derrotas. José Luis Mendilibar quiere dar el golpe ante los ‘Merengues’ para ilusionarse con una chance de pasar de fase. El presente del conjunto griego es mucho mejor en la Superliga griega donde es líder (28 puntos) por sobre el PAOK (26).

¿A qué hora juegan Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos y Real Madrid se enfrentan por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este miércoles 26 de noviembre es a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 12:00 horas. Y en México, comienza a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos vs. Real Madrid se juega este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia, por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El partido tiene transmisión en vivo de ESPN 2 (en Argentina es ESPN) y Disney+ Premium para toda Sudamérica.

En tanto, en México va por FOX One y Caliente TV; mientras que en Estados Unidos se puede ver por TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, Paramount+, ViX y UniMás. Y en España tiene transmisión en vivo y en directo en exclusiva de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.