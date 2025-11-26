Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Olympiacos vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26 vía ESPN y Disney+

Real Madrid quiere recuperarse de esta mala racha. Visita Grecia para enfrentar al Olympiacos de Mendilibar por la fase liga de la Champions League.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
© Getty ImagesKylian Mbappé, figura del Real Madrid.

Real Madrid visita Grecia para un nuevo partido de la UEFA Champions League 2025-26. Se enfrenta ante el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo por la quinta fecha de la fase liga del certamen europeo. El encuentro comienza a las 15:00 horas (Lima) y tiene transmisión en vivo de ESPN 2 y Disney+ Premium. En tanto, el árbitro del partido será el inglés Michael Oliver y en el VAR estará el escocés Andrew Dallas.

Real Madrid necesita recuperarse, ya que lleva tres partidos consecutivos sin victorias. Desde que perdió con Liverpool en la última jornada de Champions (1-0), acumula dos empates en LaLiga (ante Rayo Vallecano y Elche). Por eso, Xabi Alonso espera volver al triunfo para cortar esta mala racha y volver a posicionarse en puestos de clasificación directa a octavos de final.

Olympiacos, por su parte, quiere su primer triunfo en esta fase liga de la Champions League, ya que sólo tiene dos puntos producto de dos empates y dos derrotas. José Luis Mendilibar quiere dar el golpe ante los ‘Merengues’ para ilusionarse con una chance de pasar de fase. El presente del conjunto griego es mucho mejor en la Superliga griega donde es líder (28 puntos) por sobre el PAOK (26).

¿A qué hora juegan Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos y Real Madrid se enfrentan por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este miércoles 26 de noviembre es a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 12:00 horas. Y en México, comienza a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos vs. Real Madrid se juega este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia, por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El partido tiene transmisión en vivo de ESPN 2 (en Argentina es ESPN) y Disney+ Premium para toda Sudamérica.

En tanto, en México va por FOX One y Caliente TV; mientras que en Estados Unidos se puede ver por TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, Paramount+, ViX y UniMás. Y en España tiene transmisión en vivo y en directo en exclusiva de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Publicidad

Marcelo, presente para el Olympiacos vs. Real Madrid

Un ex Real Madrid y Olympiacos ha sido Marcelo. El exlateral brasileño estará presente en El Pireo viendo el partido y, antes, recibió un regalo especial de los directivos griegos.

Tweet placeholder

Así luce el vestuario del Real Madrid

Real Madrid mostró la intimidad de su vestuario antes de la llegada de los futbolistas. Van con camiseta azul, su segunda equipación.

Tweet placeholder

Las bajas en Olympiacos y Real Madrid para el partido

Real Madrid tiene muchas bajas para este partido ante Olympiacos. Las dos últimas confirmadas fueron Thibaut Courtois (gastroenteritis) y Dean Huijsen (lesión en el cuádriceps). A ellos, hay que sumarle los ya lesionados Antonio Rüdiger, Éder Militão, David Alaba, Dani Carvajal y Franco Mastantuono.

Por el lado de Olympiacos, cuenta con prácticamente todo el plantel para este partido. La única ausencia es la del arquero Alexandros Paschalakis, quien había sido titular ante el Pafos en la primera fecha de esta fase liga. Sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas afuera.

Alineaciones confirmadas para Olympiacos vs. Real Madrid

OLYMPIACOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Dani García; Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins; y Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Así van Olympiacos y Real Madrid en la Champions League

Real Madrid viene de perder su primer partido en la Champions League ante Liverpool. Pero, antes le ganó al Olympique de Marsella, al Kairat y a la Juventus. Por eso tiene 9 puntos y está en el noveno lugar.

Por su parte, Olympiacos está 32º (hasta antes de arrancar el miércoles) con sólo 2 puntos producto de sus empates ante el Pafos y el PSV. En tanto, fue vapuleado por el FC Barcelona y perdió ante el Arsenal.

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE hasta antes del inicio de los partidos del miércoles:

Pos. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF
1 Bayern de Múnich 12 4 4 0 0 +11
2 Arsenal 12 4 4 0 0 +11
3 Inter de Milán 12 4 4 0 0 +10
4 Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 +6
5 Chelsea 10 5 3 1 1 +6
6 Manchester City 10 5 3 1 1 +5
7 París Saint-Germain 9 4 3 0 1 +9
8 Newcastle United 9 5 3 0 2 +7
9 Real Madrid 9 4 3 0 1 +6
10 Liverpool 9 4 3 0 1 +5
11 Galatasaray 9 5 3 0 2 +1
12 Tottenham Hotspur 8 4 2 2 0 +5
13 Bayer 04 Leverkusen 8 5 2 2 1 -2
14 Sporting CP 7 4 2 1 1 +3
15 FC Barcelona 7 5 2 1 2 +2
16 Qarabag 7 5 2 1 2 -1
17 Atalanta 7 4 2 1 1 -2
18 Napoli 7 5 2 1 2 -3
19 Olympique de Marsella 6 5 2 0 3 +2
20 Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 +1
21 Juventus 6 5 1 3 1 0
22 Union Saint-Gilloise 6 5 2 0 3 -7
23 PSV 5 4 1 2 1 +2
24 Mónaco 5 4 1 2 1 -2
25 Pafos 5 4 1 2 1 -3
26 Brujas 4 4 1 1 2 -2
27 Eintracht Frankfurt 4 4 1 1 2 -4
28 Athletic Club 4 5 1 1 3 -5
29 Benfica 3 5 1 0 4 -4
30 Slavia Prague 3 5 0 3 2 -6
31 Bodø/Glimt 2 5 0 2 3 -4
32 Olympiakos 2 4 0 2 2 -7
33 Copenhagen 1 4 0 1 3 -8
34 Villarreal 1 5 0 1 4 -8
35 Kairat 1 4 0 1 3 -9
36 Ajax 0 5 0 0 5 -15

Publicidad

¿Cómo está el historial entre Real Madrid y Olympiacos?

Real Madrid y Olympiacos se han enfrentado en ocho ocasiones en su historia. Los 'Merengues' ganaron en cuatro ocasiones, mientras que los griegos sólo lo hicieron en una y empataron tres veces. El último enfrentamiento, precisamente, terminó en igualdad sin goles 0-0 el 6 de noviembre de 2007 en el Estadio Georgios Karaiskakis por la fase de grupos de la Champions League 2007-08.

En ese mismo torneo, pocos días antes, Real Madrid había goleado al Olympiacos por 4-2 con un doblete de Robinho y los restantes goles de Raúl y Javi Balboa.

La única victoria del conjunto rojiblanco se dio en la Champions League 2005-06. Fue el 6 de diciembre en el Georgios Karaiskakis cuando Rivaldo les dio el triunfo 2-1 al minuto 87, luego de que Sergio Ramos había adelantado al Madrid y lo había empatado Erol Bulut.

Real Madrid no tiene buenos antecedentes en Grecia

Según la UEFA, Real Madrid jugó nueve veces en Grecia (en Atenas o en El Pireo) y no ganó ni una vez. Empató seis partido y perdió las restantes tres veces: contra el AEK Athens, contra el Olympiacos y contra el Chelsea en la repetición de la final de la Recopa de Europa de 1971.

En tanto, Xabi Alonso sí ha ganado en El Pireo. Lo hizo jugando en el Bayern Múnich cuando ganó 3-0 en la UEFA Champions League 2015-16 (doblete de Thomas Müller y uno de Mario Gotze).

Así es el Estadio Georgios Karaiskakis

El Pireo es la ciudad que alberga este partido. El Estadio Georgios Karaiskakis luce así para recibir al Real Madrid.

Tweet placeholder

Real Madrid quiere volver al triunfo ante un necesitado Olympiacos

Real Madrid disputa la quinta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 en Grecia. Visita al Olympiacos El Pireo con la misión de sumar un triunfo para volver a puestos de clasificación directa a octavos de final. Desde la derrota ante Liverpool el pasado 4 de noviembre, no ha vuelto a ganar.

Los griegos, por su parte, quieren sumar su primer éxito en esta Champions League para ilusionarse con una chance de clasificación, al menos, al Playoff. Actualmente, el equipo de José Luis Mendilibar es líder en la Superliga Griega, tal como el Madrid en LaLiga.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Por qué no ataja Thibaut Courtois hoy para Real Madrid ante Olympiacos?
Champions League

¿Por qué no ataja Thibaut Courtois hoy para Real Madrid ante Olympiacos?

¡Duelo de infarto! Elche y Real Madrid igualaron 2-2 por La Liga: resumen y goles
Fútbol europeo

¡Duelo de infarto! Elche y Real Madrid igualaron 2-2 por La Liga: resumen y goles

Real Madrid igualó sin goles ante Rayo Vallecano por LaLiga: goles y resumen
Fútbol europeo

Real Madrid igualó sin goles ante Rayo Vallecano por LaLiga: goles y resumen

¿Dónde entrenan Palmeiras y Flamengo en Lima de cara a la final de la Libertadores 2025?
Copa Libertadores

¿Dónde entrenan Palmeiras y Flamengo en Lima de cara a la final de la Libertadores 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo