El fútbol femenino está llegando a su final y se viene jugando la definición por el título del Torneo Clausura. En este caso, como ha venido pasando en los últimos años, todo se resume al Clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Duelo que esta vez se jugó en el choque de ida en Campo Mar, duelo que se vivió al rojo vivo.

La primera final se vivió con un gran hambre de gloria por parte de los dos equipos, pero la puntería no acompañó a las atacantes de ambos elencos. Por parte de las ‘cremas’, se mostraron muy decididas a buscar la victoria en casa, tratando de tener un mayor volumen ofensivo, pero en los metros finales no terminaron por marcar la diferencia necesaria para ganar.

Mientras tanto, las ‘blanquiazules’ quisieron tener más la pelota, ir creando las oportunidades de riesgo poco a poco. Lo que generó bastante daño con Adriana Lúcar. Pero al final no lograron anotar el gol que les permita tener la ventaja en el compromiso.

Universitario vs. Alianza Lima (Foto: Liga Femenina).

¿Cómo se define el campeón del Fútbol Femenino?

El partido que se viene en el Fútbol Femenino es determinante para definir al campeón nacional. En este caso, tiene una similitud muy grande con lo que pasa en la Liga 1 con respecto a salir campeón. Ya que todo se define dependiendo a quienes ganen cada uno de los torneos.

En este caso, Alianza Lima ya consiguió ganar el Torneo Apertura, justamente venció en la final a Universitario de Deportes. De volver a imponerse, el cuadro ‘blanquiazul’ terminará siendo el campeón nacional. Mientras que, de perder la final ante las ‘cremas’, entonces se verán las caras nuevamente en una final por el título nacional.

Universitario vs. Alianza Lima (Foto: Liga Femenina).

¿Cuándo se jugará la final de vuelta del Torneo Clausura?

El encuentro que podría definir la temporada entera en el Fútbol Femenino se disputará el próximo sábado 15 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú. Este duelo se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

