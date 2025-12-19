Bombazo en Perú, campeón con Universitario se va cedido a Sport Boys por todo el 2026

Universitario está a un paso de cerrar un acuerdo con Sport Boys para ceder a un bicampeón. La operación se encuentra muy avanzada y solo restan detalles finales para que el zaguero continúe su carrera lejos del Monumental, en busca de continuidad y protagonismo.

Gustavo Dulanto, que formó parte del exitoso ciclo crema con títulos consecutivos de la Liga 1, perdió espacio en la rotación durante el último tramo y fue cedido a ADT. Pero el vínculo ahora terminó, y si bien tiene contrato hasta diciembre del 2026, la actual dirigencia crema lo volvería a prestar.

En ese escenario apareció Sport Boys, que busca reforzar su línea defensiva con experiencia y jerarquía. En el club rosado ven en Dulanto a un futbolista con liderazgo, roce de alta presión y mentalidad ganadora, virtudes que consideran claves para fortalecer un proyecto que apunta a ser más ambicioso.

Desde Universitario, la decisión no pasa por un tema deportivo negativo, sino por gestión de plantel. El cuerpo técnico considera que el préstamo permitiría que Dulanto mantenga ritmo de competencia sin romper el vínculo con el club, ya que el defensor sigue siendo valorado internamente por su profesionalismo y compromiso en los años del bicampeonato.

Gustavo Dulanto festejando el título de Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario prestará a Dulanto al Boys

Universitario y Sport Boys están por llegar a un acuerdo por la cesión del defensor Gustavo Dulanto. El zaguero tiene contrato con los de Ate hasta diciembre del 2026, pero por ahora no se contempla incluirlo en la nómina y por eso ven más favorable cederlo.

De concretarse el acuerdo, Gustavo Dulanto se marcharía a Sport Boys con la misión de volver a ser protagonista, mientras Universitario gana margen para reordenar su plantel de cara a los desafíos del 2026.

Dulanto cuando fue fichado por Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuántos títulos tiene Gustavo Dulanto con Universitario?

Gustavo Dulanto tiene varios títulos con Universitario como los campeonatos nacionales de la Liga 1 del 2024 y 2025, el Torneo Apertura del 2016 y 2025, y el Torneo Clausura del 2024.

¿Cuánto vale actualmente Gustavo Dulanto?

Gustavo Dulanto vale 400 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento costó 1,5 millones de euros, eso fue en la temporada 2021 cuando tenía 27 años.

Datos claves

Gustavo Dulanto será cedido por Universitario al club Sport Boys para la temporada 2026.

El defensor central tiene un contrato vigente con Universitario hasta diciembre del 2026.

La operación busca otorgar continuidad al defensor Gustavo Dulanto, que en la temporada 2025 fue prestado a ADT.

