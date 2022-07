Tomando fuerza la idea de que Ricardo Gareca no continuará al mando de la Selección Peruana, un nuevo capítulo de idilio se abre entre él y Boca Juniors

Calificado en este momento como un entrenador libre, el estratega argentino Ricardo Gareca está dejando su departamento que tenía en Perú. Llevándose hasta a la mascota, varios vecinos del inmueble han confirmado que el técnico se muda. Con esta información, más la noticia que soltó Martín Liberman, sobre que el ‘Tigre’ no seguiría entrenando a la Selección Peruana, un nuevo capítulo de acercamiento nace para el exdelantero y Boca Juniors.

En consecuencia de la eliminación al Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca puede tranquilamente conversar con cualquier club o selección que lo desee. Pudiendo firmar contrato hoy mismo si así lo quiere, existen 3 condiciones que acercan al ‘Tigre’ a la dirección técnica de Boca Juniors.

Situación futbolística de Boca Juniors

Boca Juniors acaba de ser eliminado de la Copa Libertadores, torneo que siempre tiene como objetivo ganar. Con ese dardo, más las dos derrotas seguidas que ha tenido en condición de local en el torneo argentino, la coyuntura del ‘Mundo Boca’ no es la mejor. En ese sentido, el momento que vive el actual estratega Sebastián Battaglia resulta más que tenso. Con esta condición, no es improbable que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors busque su reemplazo en Ricardo Gareca.

Consejo de Fútbol de Boca Juniors

Sabido es que, tras las buenas actuaciones realizadas al mando de la Selección Peruana, regreso a una Copa del Mundo y subcampeón de la Copa América, Ricardo Gareca ha despertado el interés de varios clubes de fútbol. Colombia, en su momento, pero Boca Juniors siempre presente. Siendo del agrado del Consejo de Fútbol, grupo que perfila los posibles fichajes del cuadro ‘Xeneize’, el ‘Tigre’ cuenta con el respaldo, situación que facilitaría su arribo a Casa Amarilla.

Contrato de Sebastián Battaglia

No viviendo sus mejores días al mando de Boca Juniors, el estratega Sebastián Battaglia siempre ha sido cuestionado por el 'Mundo Boca'. Ya sea por su juventud, experiencia o relación con jugadores, las críticas siempre le han caído, pero él ha sabido silenciarlas con títulos. Ahora, en su momento más complicado, uno mira de reojo su contrato y la firma con Boca Juniors caduca en diciembre del 2022, pero existen altas probabilidades que no se cumplan o si se llega a culminar, no habría renovación y el ‘Xeneize’ optaría por Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca también tiene un pasado en Boca Juniors. Vistiéndose como delantero, el estratega estuvo en el cuadro argentino durante los 80’s. También colocándose la de River Plate, una parte de la grada le guarda rencor, pero no es nada que no se pueda limar con títulos.