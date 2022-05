Gianluca Lapadula no ha sido tomado en cuenta dentro de las listas del Benevento por su entrenador Fabio Caserta en los últimos partidos de la Serie B. El delantero de la Selección Peruana, según indicaba el estratega italiano, sufría de una lesión en el tobillo que no lo dejaba entrenar y estar al 100 % de cara a los partidos, declaraciones del técnico que no convencían a muchos.

El periodista Franz Tamayo informó en su cuenta de Twitter que el delantero ítalo-peruano ha vuelto a ser tomado en cuenta por Fabio Caserta: "Gianluca Lapadula será nuevamente convocado en Benevento, para el encuentro con Spal. Ya volvió a entrenar con el plantel principal. Era imposible dejar fuera a un ‘9’ que ya sabe lo que es ascender a la Serie A. Se espera que sume minutos de cara a los playoffs”, informó.

El Benevento ya no tiene la posibilidad de ascender de forma directa a la Serie A, pues los ‘Brujos’ se ubican en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 63 unidades, a 5 puntos del primero y con tan solo una fecha restante para concluir la Serie B. El equipo de Gianluca Lapadula tendrá que tratar de ascender jugando los playoffs, donde se espera que el estratega italiano tome en cuenta al delantero de la Selección Peruana.

Que Gianluca Lapadula regrese a jugar con el Benevento sería una gran noticia para el comando técnico de Ricardo Gareca, pues la Selección Peruana necesita al ‘Bambino’ en óptimas condiciones de cara al partido por el repechaje que podría clasificar, por segunda vez consecutiva, a la ‘Bicolor’ a una Copa del Mundo de la mano del ‘Tigre’.