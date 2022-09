El defensor del lateral derecho ecuatoriano, Andrés Holguín, señaló que el registro donde el jugador dice ser colombiano no es nuevo.

Una nueva ventana se abrió este lunes en el polémico caso de Byron Castillo, porque la prensa inglesa filtró un audio donde se escuchaba al propio jugador confirmar que había nacido en Colombia.

Justo en la semana en que las federaciones de Ecuador, Chile y Perú deben mostrar sus antecedentes a la sala de apelaciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, se conoció el registro que dio la vuelta al mundo.

Pese a lo contundente de las palabras del propio Castillo, el abogado del lateral derecho, Andrés Holguín, le quita importancia al hecho y le da con todo a Chile.

"En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia, y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada", dijo el jurista en Machdeportes.

"El audio que está circulando no es nada nuevo. Además. un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Byron Castillo", agregó Holguín.

Pero eso no es todo, porque el abogado está muy tranquilo y da a entender que es una nueva maniobra de Chile, que se quiere meter al Mundial por secretaría.

"En nada cambia este audio. Ese país (Chile) quiere entrar al mundial por la puerta de atrás", cerró.