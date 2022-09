El caso Byron Castillo vive días calientes, porque este jueves el seleccionado ecuatoriano tiene que dar a conocer su versión ante la FIFA, debido a la apelación de Perú y Chile, debido a que lo acusan de falsificación de identidad.

La idea de las federaciones chilena y peruana es que castiguen a Ecuador, con la intención de clasificar al Mundial de Qatar 2022 por la ventana, lo cual debe definir la sala de apelaciones de la comisión de disciplina del organismo con sede en Zúrich.

El lateral derecho de León rompió su silencio, porque dio una entrevista a Telemundo, donde contó cómo se han sentido en el último tiempo debido a este caso que protagoniza.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Porque, ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile), cosas hubo y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. Todo el mundo me atacaba", indicó a la cadena estadounidense.

Luego, el ex jugador de Barcelona reveló que lo ha pasado muy mal y que tuvo la intención de colgar los botines.

"Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Sentía mucha presión. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó tanto en mi familia, que siguiera, que no haga caso de la gente. Más que todo fue de gente en redes y en estadios que me decían miles de cosas. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo", agregó.

Byron Castillo ahora tiene que hablar con la FIFA y explicar su verdad. ¿Nació en Colombia o Ecuador?