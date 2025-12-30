Arsenal 4-1 Aston Villa EN VIVO con goles de Trossard, Magalhães, Zubimendi y Gabriel Jesus por Premier League 2025-2026 VER GRATIS: vía TV Disney+ Premium e Internet en Fútbol Libre y Roja Directa

El Arsenal llega a este cierre de año como el flamante líder de la Premier League, acumulando 42 puntos en 18 jornadas. El equipo de Mikel Arteta ha convertido el Emirates Stadium en una auténtica fortaleza, donde se mantiene invicto esta temporada con un registro casi perfecto. Sin embargo, los “Gunners” afrontan este duelo con una presión añadida: la necesidad de vengar la derrota por 2-1 sufrida ante este mismo rival a principios de diciembre y la urgencia de no ceder terreno ante un Manchester City que les pisa los talones en la tabla.
Así llegan el Arsenal y Aston Villa para hoy
Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery aterriza en Londres en un estado de forma excepcional, ocupando la tercera posición y con una racha de ocho victorias consecutivas en liga. Los “Villanos” han demostrado ser el “matagigantes” de la temporada, apoyados en la seguridad del “Dibu” Martínez bajo palos y el gran olfato goleador de Ollie Watkins y Morgan Rogers. Para el Villa, este partido no es solo una oportunidad de confirmar su candidatura al título, sino también la posibilidad de completar un histórico “doblete” de victorias sobre el Arsenal en un mismo mes.
Matty Cash del Aston Villa contra Leandro Trossard de Arsenal por la Premier League. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
El capítulo de bajas será determinante para el desarrollo del encuentro. El Arsenal ha recibido un golpe de última hora con la probable ausencia de Declan Rice por una molestia en la rodilla, sumándose a las bajas confirmadas de Ben White y Riccardo Calafiori. En el bando visitante, Emery tendrá que recomponer su esquema debido a las suspensiones de pilares como Boubacar Kamara y Matty Cash, además de las lesiones de Pau Torres y Tyrone Mings, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y confiar en la profundidad de sus plantillas.
En cuanto a lo táctico, se espera un duelo de ajedrez entre dos de los mejores estrategas de la liga. El Arsenal buscará imponer su ritmo a través de la posesión y el desequilibrio de Bukayo Saka, mientras que el Aston Villa apostará por un bloque sólido y transiciones rápidas que aprovechen cualquier espacio dejado por la defensa local. Con ambos equipos promediando una alta cuota de goles y llegando en momentos de máxima confianza, todos los pronósticos apuntan a un partido vibrante donde el liderato de Inglaterra está en juego.
Jurrien Timber del Arsenal frente a Ollie Watkins del Aston Villa el pasado 6 de diciembre del 2025. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)
¿Cuándo y a qué hora se juega el Arsenal vs. Aston Villa?
El partido entre el Arsenal y el Aston Villa por la jornada 19 de la Premier League se disputa hoy, martes 30 de diciembre de 2025, en el Emirates Stadium de Londres a las 20:15 hora local (GMT); esto se traduce a las 21:15 en España, las 17:15 en Argentina y Chile, las 15:15 en Colombia, Perú y Nueva York (ET), y las 14:15 en la Ciudad de México.
¿Qué canales transmitirán el Arsenal vs. Aston Villa?
El partido será transmitido a nivel global a través de diversas plataformas: en Sudamérica la señal oficial es Disney+ Premium, mientras que en México se podrá ver por FOX One y en España mediante DAZN (canales 1 y 2). En los Estados Unidos, la transmisión corre a cargo de Peacock y NBCSN, en el Reino Unido se emitirá por Sky Sports Premier League, y en otras regiones como Canadá y Australia estará disponible en Fubo y Stan Sport, respectivamente. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú en vivo.
DATOS CLAVES
- El Arsenal lidera la Premier League con 42 puntos acumulados en 18 jornadas.
- El Aston Villa ocupa la tercera posición con una racha de ocho victorias consecutivas.
- El partido se disputa este 30 de diciembre a las 20:15 hora local en Londres.