Arsenal 4-1 Aston Villa EN VIVO con goles de Trossard, Magalhães, Zubimendi y Gabriel Jesus por Premier League 2025-2026 VER GRATIS: vía TV Disney+ Premium e Internet en Fútbol Libre y Roja Directa

Arsenal y Aston Villa juegan por la Premier League, en un partido que define muchas cosas en el liderato del campeonato.

El Arsenal ha perdido tres de sus últimos cinco partidos contra el Aston Villa, y podría ver al Villa completar un doblete de liga por tercera vez en seis temporadas (también 2020/21 y 2023/24), algo que solo había hecho una vez anteriormente en la competición, en 1992/93.

El balón es absolutamente de Arsenal, que juega de un lado a otro. Mientras tanto, Aston Villa espera en fase defensiva.

No pasa de la mitad de la cancha, ante cualquier robo juega largo. Pero les queda lejos los rebotes finales.

El defensa de Arsenal tuvo que coberturar un posible ataque de Aston Villa. Que todavía no encuentra el camino para el primer remate.

En velocidad salió jugando Amadou Onana hasta el área de Arsenal. Llegó a zona de disparo, pero se tiró ante un cierre de Saliba. Es tiro de esquina para Aston Villa.

Otra vez robó un balón clave Amadou Onana. Avanzando con mucho peligro. Pero al final, dudaron en poder tomar una decisión final. Por eso, todo sigue igualado a 0.

Después de un buen ataque por la izquierda, centro al corazón del área. Rechazó la defensa del Aston Villa. Y chocó en el hombre de Trossard, siendo sancionado con mano en ofensiva. Sale la visita.

Este momento es de manejo total por parte del Arsenal. Jugando con paciencia para poder marcar el primero. Aston Villa espera algún error para atacar en velocidad saliento pronto.

Por una lesión inmediata de Amadou Onana, quien después de una jugada divida. Tuvo que ser atendido fuera del terreno de juego.

Salvó Saliba lo que era el gol cantado de Ollie Watkins. Tras un servicio perfecto de Jadon Sancho. Finalmente fue offside, pero ahí el Aston Villa tenía el primero.

Empate a cero entre Arsenal y Aston Villa. Después de un dominio inicial de los Gunners, pero sin mayor sobresalto después.

Arsenal busca el primero con Timber por derecha. Presionó y ganó la banda. Termina esto en un tiro de esquina.

Apareció Gabriel Magalhães para poner el primero del partido. Después de una salida en falso de Emiliano Martínez, blooper para El Dibu. Se queda el portero argentino, de que le cometen falta.

Con la segunda anotación, van perfecto en ofensiva en Arsenal. Teniendo la opción clara de poder alargar la diferencia. Anda en caída el Aston Villa.

Mikel Merino comete una infracción contra Morgan Rogers. Pero no lo terminó echando, porque era la segunda amonestación y por ende roja. Lo dejaron pasar.

Martin Ødegaard se metió por el medio, remató sin recorrido, pero la desvió con los dedos Emiliano Martínez. Es tiro de esquina para los gunners.

Era una jugada perfecta para poder definir o centrar. Pero el defensa ecuatoriano se equivoco y pisó en falso. Momento divertido.

Leandro Trossard marca el tercero del partido, pero es revisado por el VAR y se dictamina posición adelantada finalmente. Ya era goleada. Aunque después del análisis en la zona de tecnología, terminan dando el tanto.

Verá si tiene tiempo para poder descontar como tal. Pero bien parado está la defensa del Arsenal con Saliba y Magalhães.

Le esconde el balón al cuadro de Aston Villa. Demostrándole quien es el líder de la Premier League.

Tuvo la oportunidad de poner el descuento en el partido. Pero Raya atajó en la línea del arco. Sigue 4-0 en favor del Arsenal.

El Arsenal llega a este cierre de año como el flamante líder de la Premier League, acumulando 42 puntos en 18 jornadas. El equipo de Mikel Arteta ha convertido el Emirates Stadium en una auténtica fortaleza, donde se mantiene invicto esta temporada con un registro casi perfecto. Sin embargo, los “Gunners” afrontan este duelo con una presión añadida: la necesidad de vengar la derrota por 2-1 sufrida ante este mismo rival a principios de diciembre y la urgencia de no ceder terreno ante un Manchester City que les pisa los talones en la tabla.

Así llegan el Arsenal y Aston Villa para hoy

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery aterriza en Londres en un estado de forma excepcional, ocupando la tercera posición y con una racha de ocho victorias consecutivas en liga. Los “Villanos” han demostrado ser el “matagigantes” de la temporada, apoyados en la seguridad del “Dibu” Martínez bajo palos y el gran olfato goleador de Ollie Watkins y Morgan Rogers. Para el Villa, este partido no es solo una oportunidad de confirmar su candidatura al título, sino también la posibilidad de completar un histórico “doblete” de victorias sobre el Arsenal en un mismo mes.

Matty Cash del Aston Villa contra Leandro Trossard de Arsenal por la Premier League. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

El capítulo de bajas será determinante para el desarrollo del encuentro. El Arsenal ha recibido un golpe de última hora con la probable ausencia de Declan Rice por una molestia en la rodilla, sumándose a las bajas confirmadas de Ben White y Riccardo Calafiori. En el bando visitante, Emery tendrá que recomponer su esquema debido a las suspensiones de pilares como Boubacar Kamara y Matty Cash, además de las lesiones de Pau Torres y Tyrone Mings, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y confiar en la profundidad de sus plantillas.

En cuanto a lo táctico, se espera un duelo de ajedrez entre dos de los mejores estrategas de la liga. El Arsenal buscará imponer su ritmo a través de la posesión y el desequilibrio de Bukayo Saka, mientras que el Aston Villa apostará por un bloque sólido y transiciones rápidas que aprovechen cualquier espacio dejado por la defensa local. Con ambos equipos promediando una alta cuota de goles y llegando en momentos de máxima confianza, todos los pronósticos apuntan a un partido vibrante donde el liderato de Inglaterra está en juego.

Jurrien Timber del Arsenal frente a Ollie Watkins del Aston Villa el pasado 6 de diciembre del 2025. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora se juega el Arsenal vs. Aston Villa?

El partido entre el Arsenal y el Aston Villa por la jornada 19 de la Premier League se disputa hoy, martes 30 de diciembre de 2025, en el Emirates Stadium de Londres a las 20:15 hora local (GMT); esto se traduce a las 21:15 en España, las 17:15 en Argentina y Chile, las 15:15 en Colombia, Perú y Nueva York (ET), y las 14:15 en la Ciudad de México.

¿Qué canales transmitirán el Arsenal vs. Aston Villa?

El partido será transmitido a nivel global a través de diversas plataformas: en Sudamérica la señal oficial es Disney+ Premium, mientras que en México se podrá ver por FOX One y en España mediante DAZN (canales 1 y 2). En los Estados Unidos, la transmisión corre a cargo de Peacock y NBCSN, en el Reino Unido se emitirá por Sky Sports Premier League, y en otras regiones como Canadá y Australia estará disponible en Fubo y Stan Sport, respectivamente. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú en vivo.

