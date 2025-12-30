Convirtió gol Cristiano Ronaldo ante Al Ettifaq: así quedó la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26

Cristiano Ronaldo cerró el 2025 con un nuevo gol para Al Nassr. Sin embargo, fue empate para los dirigidos por Jorge Jesús por 2-2 ante Al Ettifaq por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2025-26. Al margen del resultado, el tanto del ‘Bicho’ movió la tabla de goleadores del certamen.
Al Nassr tuvo los tres puntos al alcance de su mano gracias a un gol, con mucha fortuna de Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo. Sin embargo, a falta de diez minutos para el final, Georginio Wijnaldum completó su doblete personal y evitó la caída de Al Ettifaq.
Cristiano Ronaldo sigue como líder en la tabla de goleadores junto a Joao Félix
El gol ante Al Ettifaq fue el número 13 para Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League 2025-26. Esto le permite quedar en lo más alto en la tabla de goleadores, pero no en soledad. Es que en el mismo partido también anotó su rival en dicha tabla.
Joao Félix también anotó ante Al Ettifaq y llegó a la misma cantidad de anotaciones que CR7. Ambos tienen 13 en la liga saudí, por lo que comparten el liderazgo en la tabla de goleadores y sacando diferencias con sus perseguidores.
ver también
Mientras Cristiano Ronaldo ganó premio en los Globe Soccer Awards, Al Nassr anunció a un nuevo futbolista
Por lo pronto, Joshua King no pudo anotar en la derrota de su equipo, Al Khaleej, ante Al Fateh el pasado lunes (0-1). Con esto, se quedó en 10 tantos y perdió terreno con respecto a los portugueses del Al Nassr. En tanto, Georginio Wijnaldum, con su doblete, quedó con 7, misma cantidad que el colombiano Roger Martínez (Al Taawoun).
Así va la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26
|POS
|JUGADOR
|EQUIPOS
|PJ
|GOLES
|1=
|Cristiano Ronaldo
|Al Nassr
|11
|13
|1=
|João Félix
|Al Nassr
|11
|13
|3
|Joshua King
|Al Khaleej
|10
|10
|4=
|Georginio Wijnaldum
|Al Ettifaq
|11
|7
|4=
|Roger Martínez
|Al Taawoun
|11
|7
|6=
|Julián Quiñones
|Al Qadsiah
|7
|6
|6=
|Marcos Leonardo
|Al Hilal
|7
|6
|6=
|Ivan Toney
|Al Ahli
|10
|6
|6=
|Mateo Retegui
|Al Qadsiah
|10
|6
|6=
|Mamadou Sylla Diallo
|Al Riyadh
|11
|6
Datos claves
- Cristiano Ronaldo alcanzó los 13 goles liderando la tabla de la Saudi Pro League.
- Al Nassr empató 2-2 ante Al Ettifaq en la jornada 12 del torneo saudí.
- Joao Félix igualó la marca de 13 tantos tras anotar frente al Al Ettifaq.