Convirtió gol Cristiano Ronaldo ante Al Ettifaq: así quedó la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26

Cristiano Ronaldo cerró el 2025 con un nuevo gol para Al Nassr. Sin embargo, fue empate para los dirigidos por Jorge Jesús por 2-2 ante Al Ettifaq por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2025-26. Al margen del resultado, el tanto del ‘Bicho’ movió la tabla de goleadores del certamen.

Al Nassr tuvo los tres puntos al alcance de su mano gracias a un gol, con mucha fortuna de Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo. Sin embargo, a falta de diez minutos para el final, Georginio Wijnaldum completó su doblete personal y evitó la caída de Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo sigue como líder en la tabla de goleadores junto a Joao Félix

El gol ante Al Ettifaq fue el número 13 para Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League 2025-26. Esto le permite quedar en lo más alto en la tabla de goleadores, pero no en soledad. Es que en el mismo partido también anotó su rival en dicha tabla.

Joao Félix también anotó ante Al Ettifaq y llegó a la misma cantidad de anotaciones que CR7. Ambos tienen 13 en la liga saudí, por lo que comparten el liderazgo en la tabla de goleadores y sacando diferencias con sus perseguidores.

Por lo pronto, Joshua King no pudo anotar en la derrota de su equipo, Al Khaleej, ante Al Fateh el pasado lunes (0-1). Con esto, se quedó en 10 tantos y perdió terreno con respecto a los portugueses del Al Nassr. En tanto, Georginio Wijnaldum, con su doblete, quedó con 7, misma cantidad que el colombiano Roger Martínez (Al Taawoun).

Así va la tabla de goleadores de la Saudi Pro League 2025-26

POS JUGADOR EQUIPOS PJ GOLES 1= Cristiano Ronaldo Al Nassr 11 13 1= João Félix Al Nassr 11 13 3 Joshua King Al Khaleej 10 10 4= Georginio Wijnaldum Al Ettifaq 11 7 4= Roger Martínez Al Taawoun 11 7 6= Julián Quiñones Al Qadsiah 7 6 6= Marcos Leonardo Al Hilal 7 6 6= Ivan Toney Al Ahli 10 6 6= Mateo Retegui Al Qadsiah 10 6 6= Mamadou Sylla Diallo Al Riyadh 11 6

