No se presentará. El abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, adelantó ante los medios de comunicación que el jugador de la selección de Ecuador no comparecerá ante la mesa de apelaciones de la FIFA este jueves 15 de septiembre, en la nueva audiencia que se desarrollará por supuesta falsificación de documentos que reclamó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Asimismo, señaló como la Selección Peruana se podría meter en Qatar 2022 en vez de Chile.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena. No voy a prestar a mi cliente (Byron Castillo) para otro show mediático de Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente”, dijo el asesor legal del futbolista.

"Ese audio carece de validez procesal, no tuvo validez probatoria y fue rechazado por la Fiscalía, por un juez penal y 2 jueces constitucionales. FIFA se reconoce como un organismo privado, y como tal no tiene injerencia en lo que sucede en cada estado, mucho menos en temas de nacionalidad. No puede ni debe inmiscuirse en asuntos estatales", agregó.

"No veo que la FIFA logre poner a Chile en el puesto de Ecuador, tiene que subir Perú, que tendría que ir directamente al mundial. Colombia pasaría al repechaje, pero ¿y los australianos tendrían que jugar de nuevo? Si ya le ganaron a Perú. Ya tienes armado a los grupos donde está Ecuador, y los tres equipos van a decir que están preparados para jugar ante Ecuador, no con Perú y en el grupo donde está Australia van a decir ahora tengo que esperar un repechaje para ver si entra Colombia. No veo que allá ese tipo de decisión tan abrupta", comentó el abogado de Byron Castillo.

"Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso sí, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni siquiera estaré yo. No procede. Byron está muy tranquilo y concentrado. Está convocado a los próximos amistosos de preparación, lo cual confirma que salvo una lesión estará en el Mundial. La audiencia es mañana y la resolución saldrá a finales de septiembre. Seguro, luego seguirán con el caso en el TAS... no tengo dudas", finalizó Andrés Olguín.

¿Qué sucede si se comprueba que Byron Castillo no es ecuatoriano?

En caso este jueves Ecuador sea retirado de las Eliminatorias como sanción, quien iría al Mundial sería la Selección Peruana, que actualmente dirige Juan Reynoso, ya que pasaríamos a ser cuartos. En caso le resten los puntos al 'Tri' y se lo den a otros rivales, Colombia no podría hacer nada, puesto que Byron Castillo no jugó en ninguno de los dos partidos y tampoco Perú.

En ese último panorama le darían tres puntos más a Chile, pero esto no afectaría la tabla de posiciones porque la 'Roja' quedaría con 22 unidades, aún por detrás de peruanos y colombianos. Con ello, igual la 'Blanquirroja' tendría posibilidades de llegar a Qatar 2022 y ocupar el lugar.

En síntesis, las selecciones que podrían ir al Mundial en lugar de Ecuador son Perú y Colombia, este último porque al haber jugado ya el repechaje y perdido, el conjunto peruano podría quedar descartado ante una nueva posibilidad de reemplazar a Ecuador.