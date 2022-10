Renato Tapia no tuvo acción dentro de la caída como local del Celta de Vigo contra la Real Sociedad. El peruano no es del gusto de 'El Chacho' Coudet.

No se va a decir que vive una crisis de resultados, pero lo más cercano a eso están viviendo. Celta de Vigo no logró hacer pie en bola como local, por ese motivo, anda complicado con el tema de los puntajes por Liga Española 2022-23. Hoy tenía un partido duro, pero que podía sacarlo adelante, sin embargo, la cosa no anduvo bien.

La Real Sociedad se hizo más potente en momentos oportunos, y terminó derrotando a un equipo endeble como el cuadro del peruano Renato Tapia. Quien no tuvo minutos, y todo hace indicar que en ciertos planteamientos no es tan útil para el director técnico argentino. Eduardo 'El Chacho' Coudet de un tiempo para acá, parece que lo tiene relegado.

'El Cabecita' no probó balón esta mañana en el 'Estadio de Balaídos, lastimosamente para quienes queríamos verlo compitiendo para estar en el mejor nivel con intenciones de vestir pronto la camiseta de la Selección Peruana. Pero bueno, queda esperar cómo manejan su situación en el club español. Lo cierto es que en estos días de entrenamiento, habrán comentarios al respecto.

La próxima jornada de la Liga Española tendrá al Celta de Vigo como visitante ante Valladolid el miércoles 19 de octubre al mediodía (HORARIO PERUANO), ahí esperamos ver a Renato Tapia. Por el lado de la Real Sociedad, recibirá al Mallorca el mismo día, pero desde la (1:00 PM - HORA PERUANA). Tendremos fútbol a mitad de semana, todos felices, todos contentos por lo que nos toca.

PREVIA - CELTA DE VIGO VS. REAL SOCIEDAD:

La Liga de España vive su fecha 9°, la del clásico, pero no es el único partido de la jornada, porque además hay presencia peruana.

El volante y seleccionado nacional Renato Tapia se jugará un duelo clave con Celta de Vigo, ante uno de los buenos elencos del certamen ibérico, Real Sociedad.

El mediocampista peruano no es titular para el entrenador Eduardo Coudet, pero igual ha sumado minutos en la Liga, donde ha jugado un total de 435, y su último partido fue ante Real Betis, cuando entró en el complemento.

Celta de Vigo vs Real Sociedad se medirán este domingo 16 de octubre, a partir de las 07:00 horas de Perú, en el estadio Balaídos.

Celta de Vigo vs Real Sociedad podrá ser visto en Perú y el resto de Sudamérica por la señal televisiva de DirecTV Sports y por la plataforma DirecTV Go.