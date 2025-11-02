EN VIVO Y GRATIS FC Barcelona 0-0 Elche por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

FC Barcelona y Elche se enfrentan el día de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic y a continuación seguirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

El Estadio Olímpico de Montjuic y una vista imponente a minutos del duelo entre FC Barcelona vs. Elche.

La indumentaria del equipo visitante totalmente preparado para el duelo de hoy ante FC Barcelona.

El equipo 'Blanquiverde' está listo para el inicio del encuentro de hoy ante FC Barcelona.

El equipo culé terminó con los trabajos precompetitivos y ahora ultiman detalles para el inicio del partido ante Elche.

El equipo visitante culminó con sus trabajos y también quedó preparado para el duelo ante FC Barcelona.

FC Barcelona y Elche ya dicen presente en el gramo de juego del Estadio Olímpico de Montjuic a instantes del inicio del partido.

FC Barcelona y Elche ya disputan los primeros 45 minutos de juego en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Tras una buena jugada de Yamal por el sector derecho del ataque, fue De Jong quien no pudo definir con claridad. Finalmente, la acción quedó anulada por offside.

FC Barcelona y Elche se enfrentan el día de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic. En el marco de la fecha 11 de La Liga, los blaugranas tienen la necesidad de conseguir la victoria para seguir prendidos en los primeros lugares de la competición; mientras que la visita buscará ser la sorpresa de la contienda para seguir escalando. A continuación, gozarás del minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Elche por La Liga?

19:15 | España

14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

12:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Barcelona vs. Elche por La Liga?

Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium

México | Sky Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes

España | DAZN LaLiga

Centroamérica | Sky Sports