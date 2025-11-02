EN VIVO Y GRATIS FC Barcelona 0-0 Elche por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

FC Barcelona y Elche se enfrentan el día de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic. En el marco de la fecha 11 de La Liga, los blaugranas tienen la necesidad de conseguir la victoria para seguir prendidos en los primeros lugares de la competición; mientras que la visita buscará ser la sorpresa de la contienda para seguir escalando. A continuación, gozarás del minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. Elche por La Liga?
19:15 | España
14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
12:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Barcelona vs. Elche por La Liga?
Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
México | Sky Sports
Estados Unidos | ESPN Deportes
España | DAZN LaLiga
Centroamérica | Sky Sports