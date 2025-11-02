Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS FC Barcelona 0-0 Elche por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

FC Barcelona y Elche se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

3' ¡Llegada de FC Barcelona!

Tras una buena jugada de Yamal por el sector derecho del ataque, fue De Jong quien no pudo definir con claridad. Finalmente, la acción quedó anulada por offside.

1' ¡Empezó el partido!

FC Barcelona y Elche ya disputan los primeros 45 minutos de juego en el Estadio Olímpico de Montjuic.

¡Los equipos salen a la cancha!

FC Barcelona y Elche ya dicen presente en el gramo de juego del Estadio Olímpico de Montjuic a instantes del inicio del partido.

¡Así fue el calentamiento de Elche!

El equipo visitante culminó con sus trabajos y también quedó preparado para el duelo ante FC Barcelona.

¡Así fue el calentamiento de FC Barcelona!

El equipo culé terminó con los trabajos precompetitivos y ahora ultiman detalles para el inicio del partido ante Elche.

¡Así fue la llegada de Elche al estadio!

El equipo 'Blanquiverde' está listo para el inicio del encuentro de hoy ante FC Barcelona.

¡Así fue la llegada de FC Barcelona al estadio!

La delegación culé ya dijo presente en el Estadio Olímpico de Montjuic.

¡Alineación titular de Elche!

Eder Sarabia prepara el siguiente equipo titular para visitar hoy a FC Barcelona: Iñaki Peña; Pedrosa, Bigas, Aguado, Da Silva, Rafa Mir, Germán, Febas, Álvaro, Neto y Affengruber.

¡Alineación titular de FC Barcelona!

Hansi Flick alista el siguiente equipo titular para enfrentar a Elche: Szczesny; Koundé; Eric, Araujo, Balde; Casadó, Fermín, De Jong; Yamal, Rashford y Ferran.

¡Vestuario listo de Elche!

La indumentaria del equipo visitante totalmente preparado para el duelo de hoy ante FC Barcelona.

¡Así luce el estadio!

El Estadio Olímpico de Montjuic y una vista imponente a minutos del duelo entre FC Barcelona vs. Elche.

¡Bienvenidos a la cobertura del FC Barcelona vs. Elche!

FC Barcelona y Elche se enfrentan el día de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic y a continuación seguirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

FC Barcelona y Elche se enfrentan el día de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic. En el marco de la fecha 11 de La Liga, los blaugranas tienen la necesidad de conseguir la victoria para seguir prendidos en los primeros lugares de la competición; mientras que la visita buscará ser la sorpresa de la contienda para seguir escalando. A continuación, gozarás del minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Elche por La Liga?

19:15 | España
14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
12:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Barcelona vs. Elche por La Liga?

Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
México | Sky Sports
Estados Unidos | ESPN Deportes
España | DAZN LaLiga
Centroamérica | Sky Sports

