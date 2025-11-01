Es tendencia:
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Elche por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

FC Barcelona y Elche se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic y a continuación conoce los detalles del duelo.

Por Renato Pérez

FC Barcelona vs. Elche por La Liga.
© Composición BOLAVIP.FC Barcelona vs. Elche por La Liga.

FC Barcelona y Elche se enfrentan en el Estadio Olímpico de Montjuic el próximo domingo 2 de noviembre. En el marco de la fecha 11 de La Liga 2025-26, los blaugranas están en la total obligación y necesidad de conseguir una victoria para no despegarse tanto del primer lugar del campeonato; mientras que la visita buscará dar un verdadero batacazo frente a uno de los candidatos al título.

Hablando de cómo llegan los equipos a este partido, FC Barcelona viene de perder 2-1 frente a Real Madrid en el clásico español, vencer 2-1 a Girona, caer goleado 4-1 ante Sevilla, ganar 2-1 contra Real Sociedad y derrotar 1-3 a Real Oviedo en condición de visita. Es así que los dirigidos por Hansi Flick necesitan volver al camino del triunfo el día de mañana.

En cuanto a Elche, el equipo liderado técnicamente por Eder Sarabia viene de perder 1-0 frente a Espanyol, igualar 0-0 ante Athletic Club, caer 3-1 contra Alavés, vencer 2-1 a Celta de Vigo y empatar 1-1 con Osasuna en jugando en condición de visita. En puestos de media tabla, los ‘Blanquiverdes’ quieren seguir escalando, aunque al frente tendrán a un rival poderoso como son los culés.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Elche por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

  • 19:15 | España
  • 14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 12:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
  • 11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Elche por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

  • Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
  • España | DAZN LaLiga
  • Centroamérica | Sky Sports

Posibles alineaciones del FC Barcelona vs. Elche por la fecha 11 de La Liga 2025-26

FC Barcelona | Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí,
Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Elche | Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. DT: Eder Sarabia

DATOS CLAVES

  • FC Barcelona se enfrenta al Elche el domingo 2 de noviembre por la fecha 11 de La Liga 2025-26.
  • El partido entre FC Barcelona y Elche se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic.
  • El técnico del FC Barcelona es Hansi Flick y el del Elche es Eder Sarabia.
renato pérez
Renato Pérez
