La gran figura del partido entre Racing Club vs. Unión de Santa Fe: Paolo Guerrero recibió el cariño y elogios de Fernando Gago

Paolo Guerrero es un jugador que cuando está en confianza y agarra una racha superlativa, se mete en el corazón de todos. El delantero peruano está ahora en Racing Club de Argentina, haciendo sus armas para convencer a todos que es un profesional para un tiempo más. Casi a sus 40 años, lo está haciendo bien.

En el último encuentro por Liga Argentina, el buen goleador nacional entró para jugar ante el Tatengue. Unión de Santa Fe sufrió el talento del Depredador, quien puso sello en la victoria de La Academia sobre el rival en el barrio de Colón. Generando excelentes comentarios, al punto de ser destacado por su propio entrenador.

Fernando Gago habló de Paolo Guerrero en conferencia de prensa: "Hoy entraron bien Gaby Hauche, Oroz, Oscar, Paolo (Guerrero)... todos los jugadores hicieron lo que debían. Y eso justamente es lo que voy a necesitar de ellos durante la temporada: el mismo compromiso adentro de la cancha en cada momento en que les toque hacerlo".

Destacando el talento de nuestro representante: "Confío muchísimo en todos los jugadores que tengo, hoy creía que era un partido más para Maxi desde el movimiento de ser más profundos, intentar encontrar más a los centrales y desde esa posición tener más juego y profundidad. Confío muchísimo en Maxi, Nicolás (Reniero) y Paolo (Guerrero)".

De la misma forma, explicó cómo los caminos se acomodaron para el resultado final: "En el segundo tiempo tuvimos más juego que en el primero, más paciencia, la posibilidad de encontrar esas situaciones en las que había más espacio. A un equipo que está posicionado abajo hay que invitarlo a salir, buscábamos que ellos salieran de esa posición para poder lastimarlos. En los primeros 15 minutos por ahí nos faltó más finalización o profundidad porque el partido daba la sensación de estar controlado, y a veces arriesgar en determinadas zonas o pases era el riesgo que podíamos correr en una transición".

Finalmente, como punto a favor de la gestión en cancha. Racing jugó un partido correcto, desde la posición del entrenador, conocido como Pintita: "Una característica que tienen los chicos es que no pierden la paciencia, volvieron a insistir e intentar jugar, y lo que me preocupaba es que en las transiciones en las que ellos, desde la velocidad o un duelo individual nos podían generar una contra, a un equipo que igual no estaba mal parado".