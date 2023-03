Habiéndose lesionado probablemente ante Marruecos, en un cotejo amistoso disputado este martes 28 de marzo, el lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula, recibió una nefasta noticia desde Boca Juniors.

Campeón múltiples veces desde que llegó a Boca Juniors, Luis Advíncula logró afianzarse en el sector derecho como lateral. Siendo del agrado constante del estratega argentino Hugo Ibarra, una noticia parece que podría romper esa relación.

Así pues, apuntada la información por diversos medios argentinos, y confirmada por Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, el exfutbolista y hoy dirigente afirmó una situación que se veía venir: Hugo Ibarra no será más técnico de Boca Juniors.

"Toda la junta directiva hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no siga más. No hay mucho más que decir. Estamos muy agradecidos. Estamos acá para tomar decisiones. No combinamos la amistad con el trabajo. Seguimos siendo muy amigos, los queremos mucho. Ya habíamos tomado la decisión pero estábamos convencidos que tenía que llegar nuestro vicepresidente de Europa. Hacemos las cosas normales", comentó ante los medios 'Chicho' Serna.

De esta forma, llegabdo la información desde Argentina, Luis Advíncula recibió una nefasta noticia al enterarse que el estratega Hugo Ibarra no continuará como técnico de Boca Juniors.

DECLARACIONES DE 'CHICHO' SERNA SOBRE LA SALIDA DE HUGO IBARRA