El lateral peruano no destacó y los hinchas xeneinzes apuntaron con sus críticas.

Boca Juniors es uno de los equipos más importantes del mundo y eso no es un secreto para nadie. Los Xeneinzes no solo han hecho historia por el continente. También han dado que hablar en torneos con conjuntos europeos y le han ganado hasta el Real Madrid.

Obviamente, por todo esto, se espera que todos los tiempos del club sean exitosos. Por este motivo, hoy por hoy, los hinchas están de mal humor. La superioridad de River en lo deportivo, les mete presión y los futbolistas no responden con jerarquía y nivel.

Se nota que cada futbolista no está en su mejor nivel y este martes fue un gran ejemplo. Boca Juniors se enfrentó a Newells y el encuentro quedó 0-0. Mientras iban pasando los minutos, los aficionados iban desesperándose por el resultado, que los dejaba fuera de la Copa Libertadores.

Se la agarraron con los distintos futbolistas y Luis Advíncula, quien jugó los 90', no se salvó. El peruano no destacó en ataque, donde dejó a Salvio muy solo por derecha, y en defensa no tuvo demasiado trabajo. En la segunda mitad, tampoco aportó ya con Cardona por su lado.

Tuvo un par de centros que fueron interceptados y los hinchas se pusieron cada vez peor. Los más severos dijeron que era uno de los peores refuerzos de la historia de Boca. Otros solo criticaron jugadas particulares. Acá les dejamos algunos comentarios.