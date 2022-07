Paolo Guerrero está en las horas definitivas para vestir la camiseta del Avaí. El capitán histórico de la Selección Peruana, posó, según un periodista con importante reputación local. Venê Casagrande en su cuenta de Twitter publicó la fotografía del 'Depredador'.

En la descripción de esta información dice claramente que aún no fue presentado por la institución 'blanquiazul'. Pero solamente se están viviendo las últimas horas de libertad para el ex Bayern Múnich, en cuestión de cualquier momento será anunciado en las redes sociales el delantero formado en Alianza Lima.

Acá la información presentada por el comunicador social de 'SBT Rio': "Avaí aún no lo ha hecho oficial, pero Guerrero es el nuevo refuerzo del club. Tuvimos acceso a una foto del delantero peruano con la camiseta del León. El jugador ya ha firmado el vínculo. Cuestión de tiempo para que sea oficial".

Como se sabe, el ex Inter de Porto Alegre rescindió su contrato después de la lesión que sufrió ante Chile el pasado 8 de octubre del 2021. Donde Perú ganó 2-0, y él no pudo competir después de ello, por molestias insostenibles. Ahí nació el problema que hasta hoy lo tiene parado.

Lo único cierto es que Paolo Guerrero no ha caído muy bien en el ambiente de la prensa local. Porque consideran en Brasil, que no está apto para la competencia de la Serie A, debido a todo el tiempo que tiene parado. Hasta final de la presente temporada lo deberán ver ahí según su contrato, quieran o no.