Paolo Guerrero tendencia en Brasil por su inesperado festejo en el Monumental tras título de Flamengo

Paolo Guerrero se llevó toda la atención tras asistir a un palco del Monumental para ver la final de la Copa Libertadores.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero festejó título de Flamengo.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero festejó título de Flamengo.

Paolo Guerrero volvió a convertirse en tendencia en Brasil, pero esta vez por un motivo totalmente inesperado. El delantero peruano fue captado celebrando el nuevo título de Flamengo desde un palco del estadio Monumental, acompañado de su esposa, sus tres hijos y su mamá. Las imágenes no tardaron en viralizarse y sorprendieron a todo Brasil, donde muchos no podían creer el lugar en el que el “Depredador” eligió festejar la conquista de la Libertadores.

El gesto de Paolo Guerrero llamó especialmente la atención porque ocurrió en el estadio de Universitario, uno de los escenarios más emblemáticos del Perú y, además, un lugar donde el ‘Depredador’ no suele aparecer públicamente pues es hincha de Alianza Lima. Su presencia en un palco exclusivo, disfrutando del partido y aplaudiendo efusivamente el título del Flamengo, generó una ola de comentarios y reacciones en redes brasileñas.

En Brasil, la prensa deportiva destacó que Paolo Guerrero sigue teniendo un vínculo emocional profundo con Flamengo, pese a que dejó el club hace varios años. Así pues, SportsCenter Brasil dejó un comentario potente: “¡Dupla de exFlamengos en Fiesta! Presentes en el estadio Monumental de Lima, Paolo Guerrero y Orlando Berrío celebran el título de Flamengo tras triunfo ante Palmeiras”.

En Perú, la aparición del atacante en el Monumental también generó debate. Muchos se preguntaron si su presencia tenía algún significado especial o si simplemente se trató de una coincidencia por agenda familiar. Lo cierto es que Paolo Guerrero disfrutó cada minuto del triunfo del Flamengo sin ocultar su emoción, lo que alimentó aún más la conversación tanto en Brasil como en Perú.

Imagen
Guerrero festejando el título de Flamengo con su familia en el Monumental. (Foto: Fanáticos del Fútbol)

Los números de Paolo Guerrero en Flamengo

Paolo Guerrero estuvo durante cuatro temporadas en Flamengo desde el 2015 hasta el 2018. En ese tiempo, el ‘Depredador’ jugó 112 partidos, anotó 43 goles y brindó 13 asistencias. Además ganó el Campeonato Carioca en el 2016/2017 y el Taca Guanabara en el 2018.

Hay que mencionar que Paolo Guerrero marcó tendencia en Flamengo e incluso estuvo elevado al nivel de referente por muchos hinchas. Tan popular como carismático y goleador, el ‘Depredador’ supo ganarse el cariño del fanático del ‘Mengao’ e incluso le compusieron una canción.

¿Durante qué época estuvo Paolo Guerrero en Flamengo?

Paolo Guerrero jugó durante cuatro temporadas en Flamengo, desde el 2015 hasta el 2018.

¿Qué títulos ganó Paolo Guerrero en Flamengo?

Paolo Guerrero ganó dos títulos con Flamengo: el Torneo Carioca 2016/2017 y el Taca Guanabara del 2018.

Datos claves

  • Paolo Guerrero celebró el título de Flamengo en un palco del Estadio Monumental.
  • El peruano fue visto con su familia y el exfutbolista Orlando Berrío en Lima.
  • Guerrero jugó 112 partidos y anotó 43 goles en Flamengo entre 2015 y 2018.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
