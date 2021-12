Cuando se trata de octavos de final, casi siempre están los mismos nombres en la UEFA Champions League. Sin embargo, en esta oportunidad hay chances de ver nombres nuevos, aquellos que hicieron una gran fase de grupos. Y su premio es continuar compitiendo.

La salida del Barcelona, AC Milan, y otros equipos representativos a Europa League, no le quitan brillo a la Champions. Porque en estos octavos de final veremos unos partidazos que seguramente quedarán en el recuerdo de todos los fanáticos del deporte rey a nivel mundial.

OCTAVOS DE FINAL (UEFA CHAMPIONS LEAGUE):

Sporting Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

PSG vs. Real Madrid

Villarreal vs. Juventus

Inter de Milán vs. Liverpool

Estos partidos están programados para las siguientes fechas 15, 16, 22 y 23 de febrero. Mientras que la vuelta se debe realizar entre el 8, 9, 15 y 16 de marzo. Pero desde ya podemos jugar un poco, señalando quién podría ser el ganador de esta prestigiosa competencia.

Las cuotas de Betway para los favoritos a ganar la UEFA Champions League:

CLUBES PARTICIPANTES / CUOTAS BETWAY GANADOR DEL TORNEO Manchester City 3.50 Bayern Múnich 4.50 Liverpool 6.50 Chelsea 8.00 PSG 11.00 Ajax 13.00 Real Madrid 21.00 Manchester United 21.00 Juventus 26.00 Atlético de Madrid 34.00 Inter de Milán 51.00 Villarreal 101.00 Benfica 151.00 Lille 201.00 Sporting Lisboa 251.00 RB Salzburgo 251.00

*Los juegos de apuestas son para mayores de 18 años.