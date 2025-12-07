Miguel Araujo reveló lo qué hizo Paulo Autuori para cambiarle el chip a Sporting Cristal ante Alianza Lima: “Nos hizo despertar”

Sporting Cristal consiguió un triunfo enorme frente de Alianza Lima en Matute. De ir perdiendo 3-1 hasta el 80 minutos de juego, igualarlo 3-3 y luego ganar la llave en tanda de penales, claramente hubo un cambio de chip en la intención de juego de los celestes. El segundo tiempo, cuando seguían abajo en el marcador, fue distinto y Miguel Araujo confesó cuál fue la clave de la situación.

El defensor de central de Sporting Cristal no se guardó nada al revelar algunas cuestiones personales que sucedieron en el vestuario celeste en el entretiempo. Justo en este punto entra en acción un Paulo Autuori que seguramente tuvo las palabras precisas para cambiar la historia y vaya que sus jugadores lo entendieron, a tal punto de que unos ajos y cebollas volaron por el aire.

“El equipo fue todo, cómo lo empatamos. El esfuerzo, esas ganas, esa energía. Sobre todo que empezamos a jugar porque después del gol no pudimos tener el balón. Nos metimos atrás absurdamente y en el entretiempo la puteada que nos metió Paulo Autuori nos hizo despertar también. Esto no acaba acá. Es una alegría de hoy, es una alegría solamente de hoy”; declaró Miguel Araujo en zona mixta.

El referente de Sporting Cristal que también reaccionó frente a Alianza Lima

Yoshimar Yotún estuvo bastante alerta y prendido emocionalmente para reaccionar junto a todo Sporting Cristal. Es más, al término del primer tiempo fue amonestado con tarjeta amarilla por algunas grescas con jugadores de Alianza Lima y luego fue el propio Miguel Araujo quien dio a entender que el capitán también fue parte de las arengas en el vestuario para reaccionar como se debía.

“Y un compañero también empezó a gritar, a levantar. Y creo que ese es el equipo. Cuando el equipo necesita esa energía, estamos todos para levantarnos, para animarnos. Y se vio reflejado el trabajo también que estábamos realizando durante el día”; contó el zaguero de Sporting Cristal y luego distintas informaciones dejaron entrever que el popular ‘Yoshi‘ fue parte del ‘café cargado’.

¿Paulo Autuori se quedará al mando de Sporting Cristal en la temporada 2026?

En principio, es importante mencionar que Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026. Ahora, desde la directiva han confirmado que el estratega brasileño se mantendrá al mando del plantel, al margen de los resultados obtenidos. Es así que está totalmente confirmado que los rimenses seguirán alineados a los objetivos del actual comando técnico.

