Colo Colo 0-2 Audax Italiano EN VIVO Y GRATIS por la Liga Chilena Vía TNT Sports, HBO Max y Fútbol Libre: minuto a minuto

Colo Colo y Audax Italiano se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 30 de la Liga Chilena. El duelo se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y en la previa promete diversas emociones ya que son los locales quienes necesitan la victoria a como de lugar. Además, dependen de que Cobresal pierda ante Ñublense para acceder a la Copa Sudamericana 2026.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Colo Colo perdió 3-0 frente a Cobresal en condición de visita, ganó 4-1 ante La Calera y venció 1-2 a Unión Española. Por otro lado, Audax Italiano derrotó 1-0 a Ñublense, venció 2-0 a Everton jugando de locales y cayó frente a Huachipato por 2-1. Es decir, también necesitan un triunfo esta noche para asegurar en el ámbito continental.
¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?
- 16:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 17:00 | Bolivia y Venezuela
- 18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?
- TNT Sports
- HBO Max