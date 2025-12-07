Es tendencia:
Colo Colo 0-2 Audax Italiano EN VIVO Y GRATIS por la Liga Chilena Vía TNT Sports, HBO Max y Fútbol Libre: minuto a minuto

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentan en el Estadio Monumental David Arellano. Sigue el minuto a minuto del partido.

40' ¡Llegada de Colo Colo!

Apareció Méndez para disparar en área de Audax Italiano y el arquero Ahumada estuvo muy atento para retener el balon.

38' ¡Tarjeta amarilla para Collao!

El volante de Audax Italiano fue amonestado por una dura entrada en el medio sector del campo en contra de Méndez.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Colo Colo pierde 0-2 ante Audax Italiano y por ahora está quedando fuera de la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

33' ¡Intento de Cepeda!

El atacante de Colo Colo disparó en área de Audax Italiano, pero el balón reboto en la defensa rival y no generó peligro sobre el arco defendido por Ahumada.

30' ¡Colo Colo toma la iniciativa!

El 'Cacique' se suma con peligro sobre el área de Audax Italiano para encontrar el descuento lo más rápido posible ahora que lo pierden 0-2.

25' ¡Remate peligroso de Orellana!

El atacante de Audax Italiano probó desde larga distancia y el balón pegó en el palo en lo que pudo ser el 0-3 de los 'Tanos' frente a Colo Colo.

22' ¡Gooooooooooooooool de Audax Italiano!

Leonardo Valencia anota el 0-2 del partido tras una gran ejecución vía penal y en donde Fernando De Paul no pudo hacer absolutamente nada.

Tweet placeholder

18' ¡Penal para Audax Italiano!

El arquero De Paul salió lejos de su arco para evitar un remate y cometió infracción en contra de Orellana.

16' ¡Gooooooooooooooool de Audax Italiano!

Eduardo Vargas anota el 0-1 del partido tras una buen cabezazo en área de Colo Colo al aprovechar un buen centro vía tiro libre por parte de Leonardo Valencia.

Tweet placeholder

15' ¡Tarjeta amarilla para Correa!

El atacante de Colo Colo fue amonestado por una falta en el mediocampo en contra de Ferrario.

14' ¡Peligro en área de Audax Italiano!

Tras un buen en profundidad de Cepeda, fue Hernández quien remató sobre el arco defendido por Ahumada y el balón pasó bastante cerca de las redes rivales.

10' ¡Pifias desde las tribunas!

Apenas aparece Eduardo Vargas con el balón, los hinchas de Colo Colo no perdonan su pasado en Universidad de Chile y se lo hacen saber con silbidos.

6' ¡Llegada de Colo Colo!

Cepeda mandó un centro picante sobre el área de Audax Italiano y apareció la figura del arquero Ahumada para atrapar el balón sin dar rebotes.

4' ¡Trámite de estudio!

En el arranque del encuentro, tanto Colo Colo como Audax Italiano buscan imponer su idea de juego, pero todavía no logran generar peligro en áreas rivales.

1' ¡Empezó el partido!

Colo Colo y Audax Italiano disputan la primera etapa del partido que se juega en el Estadio Monumental.

Image
¡Los equipos salen a la cancha!

Colo Colo y Audax Italiano dicen presente en el gramado de juego del Estadio Monumental.

¡Calentamiento de Audax Italiano!

Los 'Tanos' culminan con su entrada en calor y ahora se alistan para el inicio del partido frente a Colo Colo.

Image
Image
Image

¡La novedad en Audax Italiano!

El 'Tano' contará con la aparición de Tomás Leyton como una de las grandes sorpresas para visitar a Colo Colo.

Tweet placeholder

¡Vestuario listo de Audax Italiano!

Los 'Tanos' tienen preparada su indumentaria para el partido de esta noche frente a Colo Colo.

Image
Image

¡Alineación titular de Audax Italiano!

Gustavo Lema preparó el siguiente equipo titular para visitar a Colo Colo.

Image
¡Alineación titular de Colo Colo!

Fernando Ortiz preparó el siguiente equipo titular para enfrentar el día de hoy a Audax Italiano.

Image

¡Llegada de Colo Colo!

El 'Cacique' dice presente en su localía y ahora ultima detalles minutos antes del inicio del partido.

Image
Image
Image

¡Llegada de Audax Italiano!

Los 'Tanos' ya están en el Estadio Monumental y se alistan para el partido frente a Colo Colo.

Image
Image
Image

¡El Estadio Monumental listo!

Así luce el recinto deportivo en donde esta noche Colo Colo y Audax Italiano cerrarán con su temporada 2025.

Image
Image

¡Los convocados de Colo Colo!

Fernando Ortiz dispondrá de los siguientes jugadores el día de hoy para enfrentar a Audax Italiano.

Image
¡Bienvenidos a la cobertura del Colo Colo vs. Audax Italiano!

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentan el día de hoy por la fecha 30 de la Liga Chilena. A continuación, seguirás todos los detalles gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Eduardo Vargas celebrando su gol ante Colo Colo.
© TNT Sports Chile.Eduardo Vargas celebrando su gol ante Colo Colo.

Colo Colo y Audax Italiano se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 30 de la Liga Chilena. El duelo se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y en la previa promete diversas emociones ya que son los locales quienes necesitan la victoria a como de lugar. Además, dependen de que Cobresal pierda ante Ñublense para acceder a la Copa Sudamericana 2026.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Colo Colo perdió 3-0 frente a Cobresal en condición de visita, ganó 4-1 ante La Calera y venció 1-2 a Unión Española. Por otro lado, Audax Italiano derrotó 1-0 a Ñublense, venció 2-0 a Everton jugando de locales y cayó frente a Huachipato por 2-1. Es decir, también necesitan un triunfo esta noche para asegurar en el ámbito continental.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?

  • 16:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 17:00 | Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 22:00 | España

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?

  • TNT Sports
  • HBO Max
renato pérez
Renato Pérez
