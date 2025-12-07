Colo Colo 0-2 Audax Italiano EN VIVO Y GRATIS por la Liga Chilena Vía TNT Sports, HBO Max y Fútbol Libre: minuto a minuto

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentan el día de hoy por la fecha 30 de la Liga Chilena. A continuación, seguirás todos los detalles gracias a 'Bolavip Perú'.

Los 'Tanos' ya están en el Estadio Monumental y se alistan para el partido frente a Colo Colo.

El 'Tano' contará con la aparición de Tomás Leyton como una de las grandes sorpresas para visitar a Colo Colo.

Los 'Tanos' culminan con su entrada en calor y ahora se alistan para el inicio del partido frente a Colo Colo.

En el arranque del encuentro, tanto Colo Colo como Audax Italiano buscan imponer su idea de juego, pero todavía no logran generar peligro en áreas rivales.

Cepeda mandó un centro picante sobre el área de Audax Italiano y apareció la figura del arquero Ahumada para atrapar el balón sin dar rebotes.

Apenas aparece Eduardo Vargas con el balón, los hinchas de Colo Colo no perdonan su pasado en Universidad de Chile y se lo hacen saber con silbidos.

Tras un buen en profundidad de Cepeda, fue Hernández quien remató sobre el arco defendido por Ahumada y el balón pasó bastante cerca de las redes rivales.

El atacante de Colo Colo fue amonestado por una falta en el mediocampo en contra de Ferrario.

El arquero De Paul salió lejos de su arco para evitar un remate y cometió infracción en contra de Orellana.

El atacante de Audax Italiano probó desde larga distancia y el balón pegó en el palo en lo que pudo ser el 0-3 de los 'Tanos' frente a Colo Colo.

El 'Cacique' se suma con peligro sobre el área de Audax Italiano para encontrar el descuento lo más rápido posible ahora que lo pierden 0-2.

El atacante de Colo Colo disparó en área de Audax Italiano, pero el balón reboto en la defensa rival y no generó peligro sobre el arco defendido por Ahumada.

Colo Colo pierde 0-2 ante Audax Italiano y por ahora está quedando fuera de la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

El volante de Audax Italiano fue amonestado por una dura entrada en el medio sector del campo en contra de Méndez.

Colo Colo y Audax Italiano se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 30 de la Liga Chilena. El duelo se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y en la previa promete diversas emociones ya que son los locales quienes necesitan la victoria a como de lugar. Además, dependen de que Cobresal pierda ante Ñublense para acceder a la Copa Sudamericana 2026.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Colo Colo perdió 3-0 frente a Cobresal en condición de visita, ganó 4-1 ante La Calera y venció 1-2 a Unión Española. Por otro lado, Audax Italiano derrotó 1-0 a Ñublense, venció 2-0 a Everton jugando de locales y cayó frente a Huachipato por 2-1. Es decir, también necesitan un triunfo esta noche para asegurar en el ámbito continental.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?

16:00 | Perú, Colombia y Ecuador

17:00 | Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

22:00 | España

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga Chilena?