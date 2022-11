Boca Juniors perdió el partido final contra Racing Club de Avellaneda hace poco, y los comentarios en contra de todos los jugadores fueron destructivos. Al público peruano no le interesa mucho lo que pase con los demás, solo con sus compatriotas, y a ellos también les cayó pesado por su rendimiento. Un histórico del balompié 'albiceleste' salió a criticar sus comportamientos.

Nos referimos al ciento por ciento desde su labor deportiva, dentro de la cancha. Ahí el juicio por parte de Alejandro Mancuso fue durísimo, el ex jugador referente tanto de la Selección Argentina como del cuadro 'xeneize', pisó fuerte. A su estilo en ESPN con Martín Liberman, se refirió al lateral derecho y el primer central para Ricardo Gareca hace unos meses.

Señalando a Luis Advíncula y Carlos Zambrano, ninguno se salvó, por el bajo rendimiento mostrado frente a la 'Academia'. Criticando la actitud presentada frente a la adversidad: "En Boca no tienen el control emocional, no aceptan perder. Advíncula y Zambrano creen que para jugar en Boca Juniors hay que pegar patadas. No es así. Lo que pasa es que llegaron con ese chip".

Aquí es donde personifica su opinión, para sentenciar al 'León', por sacarse del partido cuando el equipo más lo necesitaba: "Zambrano va a la pelota y parece que te va a lastimar directamente, se revuelca y te quiere pisar, pegar. Y luego lo echan y quiere entrar a tomar partido para que la gente lo aplauda y le diga: peruano, peruano. Creo que pasa por otro lugar".

Cerrando, su comentario, frontal, de manera dura, contra el ex Frankfurt de Alemania: "Carlos Zambrano tiene que dejar una marca en Boca por lo futbolista que es, no por las actitudes agresivas que tienen. Advíncula es igual, parece que no se les puede encarar". Quien supo ser la mano derecha de Diego Armando Maradona hace unos años, esta vez no dejó a nadie vivo.