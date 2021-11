Paolo Guerrero no es un jugador cualquiera. El goleador histórico de la Selección Peruana es uno de los mejores delanteros sudamericanos de los últimos años y esto no es un secreto para nadie. De hecho, algunos se han aventurado a ponerlo en el once ideal de la década en este continente.

En la Blanquiroja la ha roto y lo mismo ha sucedido en sus años, desde el 2013, en Brasil. Lamentablemente, los últimos tiempos, no han sido constantes. Una lesión en la rodilla en septiembre del 2020 lo sacaron de las canchas y aún hoy, más de un año después, no se recupera del todo.

De hecho, hace solo unos días, se supo que su contrato con el Inter había quedado suspendido. Por acuerdo, ambas partes decidieron rescindir. Luego de esto, el goleador se fue a Alemania a verse la pierna con especialistas. Este viernes ya se le vio en Lima.

Por todo esto, se comenzó a hablar de su futuro de cara al 2022. Muchos hinchas apasionados buscaban que vuelva a Alianza Lima. Otros consideraron que lo mejor era que se vaya al extranjero a seguir estirando su carrera. Este jueves, Horacio Zimmermann dio información al respecto.

Y es que el panelista aseguró que a los equipos de la MLS y de Arabia que le han puesto el ojo al atacante puede sumarse un grande de América. "Boca está muy pendiente de su recuperación", señaló el comunicador que suele dar primicias ¡Habrá que esperar!