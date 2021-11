Decreciendo. Estaba claro que las primeras jornadas del Sheriff Tiraspol en la Champions League en sacadas literalmente de una partida del Modo Carrera del FIFA 22 o de una del Football Manager: haberle ganado al Shakhtar Donestk en Moldavia y después nada menos que al Real Madrid en el Santiago Bernabéu era demasiado para ser verdad.

Lo cierto es que, lógicamente, el rendimiento del conjunto que capitanea Gustavo Dulanto ha ido retrocediendo. No obstante, todavía tiene oportunidades de clasificar a los octavos de final de la Champions League y más que nada para entrar a dieciseisavos de final de la Europa League, que aún así sería todo un logro para el Sheriff.

Sin embargo, este miércoles, el defensor central peruano sufrió un mal partido como todos sus compañeros contra el Inter de Milán, que ganó por 3-1 en la visita por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Nuevamente, el Nerazzurri fue muy superior a su rival en los noventa minutos.

Lastimosamente, Dulanto quedó retratado más que nada en el último gol del Inter, que fue el 3-0 parcial de los pies de Alexis Sánchez. Es que el capitán del Sheriff Tiraspol llegó al cruce después de un pelotazo largo del mediocampo italiano a la espalda de la defensa rival, pero no pudo despejarla: apenas se tropezó con el balón y el chileno marcó el tanto.

¿Qué dijo Ricardo Gareca de Dulanto sobre las posibilidades de verlo en Perú?

"Me pone contento el momento de Gustavo Dulanto. Por supuesto que lo estamos siguiendo y cuando lo creamos conveniente tendrá chances. Pero los muchachos que están siendo convocados vienen haciéndolo bien, con continuidad hace algunos años. No es un problema para nosotros que un jugador en especial no esté. Creo que estamos en capacidad de que cualquier otro elemento pueda actuar sin problemas en un determinado momento", había dicho el seleccionador de Perú en la conferencia de prensa donde confirmó la lista de convocados para la Fecha FIFA de noviembre contra Bolivia y Venezuela.