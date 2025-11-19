El defensa de Universitario que podría llegar a campeón de la Copa Sudamericana

Universitario de Deportes volvió a ser el mejor equipo de todo el Perú y sin tener que jugar una final logró un nuevo título nacional. Esto ha hecho que ya varios de sus jugadores comiencen a sonar en diferentes clubes, tanto nacionales como internacionales. Pero hay uno en específico que tiene contrato, pero que podría pegar la vuelta el 2026 a un campeón de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando de Gustavo Dulanto, quien terminó haciendo una buena campaña con ADT. Se ganó el puesto de titular y con ello la confianza para que otros clubes le pongan el ojo. En este caso, si bien tiene contrato vigente, es posible que termine saliendo el próximo año pues no lo tienen muy en cuenta para el primer equipo.

Gustavo Dulanto en ADT (Foto: ADT).

¿Qué equipo quiere a Gustavo Dulanto?

Lo que se ha podido conocer, es un interés de Cienciano para poder contratar al defensor el próximo año. El cuadro del Cusco está viendo poder armar un nuevo equipo potente para volver a pelear en los primeros lugares. Por lo que ven a Dulanto como una opción sólida para que pueda llegar a jugar por este elenco rojo.

Publicidad

Publicidad

Según el periodista Ernesto Macedo, los ‘imperiales’ ya le pusieron el ojo al defensor: “Gustavo Dulanto interesa a Cienciano de cara a la @Liga1TeApuesto El experimentado back central 🇵🇪disputó con ADT el Clausura 2025”, fue lo que publicó en sus redes sociales.

ver también Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: “Están interesados”

En este momento el defensa de 30 años tiene que volver a Universitario al final de la temporada. Esto debido a que todavía el cuadro ‘crema’ tiene un vínculo contractual con el defensor. Lo que se conoce, es que su contrato recién vence el 31 de diciembre del 2026. Y por lo visto este año, es complicado que pueda mantenerse en el club una campaña más al no tener lugar.

Este año, contando lo hecho tanto en Ate como en Tarma, Dulanto llegó a disputar un total de 21 partidos, marcó 1 gol y dio 1 asistencia en 1730 minutos. La gran mayoría de partidos terminaron siendo con el ‘Vendaval Celeste’. Donde terminó siendo titular indiscutible desde que llegó a préstamo.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

Gustavo Dulanto terminó su préstamo en ADT tras una buena campaña con el ‘Vendaval Celeste’.

El club Cienciano de Cusco tiene interés en fichar al defensor Gustavo Dulanto para la Liga 1 2026.

Gustavo Dulanto, de 30 años, tiene contrato vigente con Universitario hasta el 31 de diciembre de 2026.

Publicidad