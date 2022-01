Cuando ya parecía que el Coronavirus estaba a punto de ser vencido por las vacunas y fármacos que se están implementando en la actualidad, para que así mucha gente no muera o sufra al contraer el virus que azotó al mundo durante el 2020, con una ola de fallecidos exorbitante e infectados, apareció una nueva sepa llamada Omicrón, que ha afectado también al fútbol peruano, en nuestro ámbito han sucedido cambios en los últimos días debido a esta variante.

Tras esta nueva variante del virus se han decretado nuevas leyes para la ciudadanía del país, entre una de ellas está la no asistencia de los hinchas a los estadios, de forma general, para equipos y la Selección Peruana de fútbol, que disputarán dos amistosos de cara a los partidos en las Eliminatorias, frente a Panamá y Jamaica, el 16 y 20 de enero. Del mismo modo con los clubs que ya tenía preparadas las presentaciones de sus plantillas con los aficionados en sus recintos.

La ‘Noche Crema’, que se realizaría el 8 de enero, es uno de los eventos que se tendrá que jugar sin público, el equipo de Gregorio Pérez ya tenía todo preparado para mostrar a la nueva plantilla que luchará en la Copa Libertadores y la Liga 1 para esta temporada, pero lamentablemente no será esto posible, por las restricciones del estado. Cabe resaltar que los ‘merengues’ ya habían vendido gran parte de las localidades en el Estadio Monumental.

Otra presentación que se preparaba a lo grande al parecer no se dará, es la de Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’. El conjunto de Carlos Bustos iba a presentar al plantel, su equipo y los grandes jales que tenían para este año en Matute, pero no será posible. Según indica RPP, la directiva de los ‘íntimos’ dijo que si el evento no se dará con público sería mejor no realizarlo.

Quienes sí no se han dado por vencidos con la presentación de su plantilla son los de Cienciano, el equipo imperial ha logrado volver a clasificarse para la Copa Sudamericana, luego de 12 largos años, el cuadro rojo quiere celebrar a como de lugar esto con sus hinchas y se dice que si bien la ‘Noche del Papá’ no será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el equipo se mudaría a Sicuani pero con solo un aforo del 30% de aficionados en el recinto deportivo.

Finalmente, se espera que todo esto se pueda controlar de la mejor manera en un futuro no muy lejano, para que así la Selección Peruana pueda afrontar el partido frente a Ecuador, en el Estadio Nacional, con cierta cantidad de público en el aforo, ya que la hinchada ha jugado un gran papel en los compromisos de la ‘bicolor’ las veces que le tocó de jugar de local.