La polémica más fuerte del año 2022 posiblemente haya sucedido en esta oportunidad. Porque un duelo entre periodistas deportivos del fútbol peruano, se presentó hace muy poco. Un enfrentamiento entre excompañeros por largo tiempo, que quizás tenían algunas cuentas pendientes.

Resulta que ayer por la tarde, en la edición de 'Exitosa Deportes', el conductor de este espacio, Gonzalo Núñez, estuvo realizando una entrevista con respecto al tema judicial de Agustín Lozano. Y ahí indirectamente indujo al entrevistado, a mencionar el nombre del 'Tigrillo' Navarro. Para hacerlo cargo de unas acusaciones.

Como era de esperarse, el popular 'Negro' no se iba a quedar callado y le dedicó unos minutos al 'Castor' para responderle. Carlos Alberto Navarro hizo referencia a una película clásica llamada: "El Padrino". Para de 'taquito' hacer una serie de juegos de palabras, señalando a Gonzalo Núñez con un textual que te presentaremos a continuación.

"Gonzalo Núñez, al cual yo he respetado en todo punto de vista y desde cualquier ángulo. No voy a decir que lo he protegido, porque no lo he protegido. Le ha dejado al entrevistado la pelota, ahí picando, para que me fusile. Escuchen esto, y yo voy a ir respondiendo porque aquí, parece que alguien está descontrolado o está pasado". En su presentación del material multimedia, donde se oye al director de deportes en Radio Exitosa.

Minutos después, vuelve a la carga 'El Negro' Navarro con la artillería pesada con estas palabras: "O sea Gonzalo le pregunta, por lo bajo, o sea que yo trabajé por lo bajo. Por lo bajo qué cosa es. Por lo bajo es mermelada. Cuando tú haces una labor, tú presentas tu recibo, y cobras. Tu chamba puede ser chueca o no, pero ahí está. Yo ni por arriba, ni por abajo. POR ABAJO SE PASA LA COCA. Se pasan las cuestiones ilegales. Se pasa lo que es indebido. Eso es lo que se pasa Gonzalo, y tú lo sabes. Porque tú tienes muchos años de periodista".

Para después cerrar una clásica frase que lo viene mencionando desde tiempos inmemorables: "Yo soy fulero, yo soy el número uno de los fuleros. Entonces yo detecto, simplemente. Estaba viendo 'El Padrino', me has malogrado 'El Padrino 2', y eso yo no te lo voy a perdonar. Que hayas dicho las estupideces que dijiste el día de hoy, es otra cosa. Y espero que hayas estado sano, a la hora que hayas entrevistado a este Soriano". Sin cargo de opiniones al respecto, cerramos este artículo.