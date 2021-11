El temible descenso y las clasificaciones a torneos internacionales se jugarán esta tarde, desde las (3:00 PM - HORA PERUANA). "La Liga 1" tiene una jornada para remarcar este sábado 30 de octubre, porque abarcará 7 duelos en simultáneo, los cuales serán muy importantes.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS QUE LUCHAN POR NO DESCENDER?

Cusco FC

Alianza Universidad

Binacional (revalidación)

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS DE LOS EQUIPOS QUE LUCHAN POR NO DESCENDER?

Alianza Universidad vs Ayacucho FC

Binacional vs Cesar Vallejo

Cusco FC vs Sport Huancayo

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS QUE LUCHAN POR LLEGAR A LA COPA LIBERTADORES 2022?

Sporting Cristal (Clasificado)

Alianza Lima (Clasificado)

Universitario

Cesar Vallejo

FBC Melgar

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS QUE LUCHAN POR LLEGAR A LA COPA SUDAMERICANA 2022?

Melgar

Cienciano

Sport Boys

Ayacucho

Carlos A. Mannucci

TABLA ACUMULADA - "LIGA 1" 2021: