Buen comienzo de temporada. Procedente de Unión La Calera, Miguel Ángel Vargas es uno de los responsables del primer paso con el pie derecho que ha dado Cienciano en esta Liga 1 2022: mantuvo su arco en cero en dos oportunidades y, en un torneo donde se le están complicando y mucho a los grandes, su equipo está sexto.

Para el arquero de 25 años, es su primera experiencia fuera del fútbol chileno, donde se formó en Universidad Católica, jugó para Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera, donde tuvo su último paso antes de llegar a nuestro fútbol. Debutó allá por 2015 y, a su corta edad, siete años como profesional es para tener en cuenta.

Vargas ha jugado para la Sub 20 de Chile, donde fue campeón del Torneo de L'Alcudia, y también ha sido para citado para la mayor, donde, por ejemplo, ha sido citado para ser el tercer arquero de convocatorias para amistosos. No obstante, no tuvo minutos con la mayor de su país.

En una entrevista con Gol Perú, Vargas justamente repasó su experiencia en La Roja: "En cuanto a la selección en Chile, estuve en la sub-15 hasta la sub-23. Me tocó ser por mucho tiempo sparring de la selección adulta. Gracias a Dios pude estar en varios de los procesos viviendo una experiencia muy linda y en lo personal me enriqueció. Me llamaron para un amistoso pero no jugué".

Sin embargo, la sorpresa fue cuando le mencionaron si está la posibilidad de, en un futuro, formar parte de la Selección Peruana de Ricardo Gareca: "Si en algún futuro se da la oportunidad de representar a Perú, sí podría porque tengo mi DNI peruano". Una opción más para la Blanquirroja.