Fue buscado por la Selección Peruana hace poco y ahora estaría dirigiendo a un gigante de Argentina

La Selección Peruana está enfrentando un revés inesperado en su búsqueda de un nuevo director técnico, ya que Gustavo Quinteros, quien había sido considerado un serio aspirante para el puesto, ha emergido como el principal candidato para Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol argentino. La noticia representa un giro inesperado en la situación, dado que hace apenas unas semanas, Quinteros era una opción sólida para la Federación Peruana de Fútbol por lo que mencionaban diversas fuentes periodísticas.

Selección Peruana perdería su entrenador

Principalmente por su vasta experiencia y sus lazos familiares con el país nuestro, lo que lo hacía un perfil atractivo para el banquillo de la Blanquirroja. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. La FPF ha optado por posponer la decisión sobre el nuevo estratega hasta enero del próximo año, ausentándose del mercado internacional por ahora. Esta dilación ha abierto una ventana de oportunidad para Independiente, que se encontraba en una búsqueda urgente de un entrenador tras la reciente renuncia de Julio Vaccari en Independiente de Argentina.

El “Rojo” no dudó en capitalizar esta situación, adelantándose y posicionando a Quinteros como su principal objetivo, dadas las circunstancias y la necesidad imperante de un líder para su primer equipo. La elección de Quinteros por parte del club de Avellaneda no es casual y se sustenta en varias razones de peso. En primer lugar, el entrenador argentino-boliviano se encuentra libre, lo que facilita cualquier negociación. En segundo lugar, su currículum es impresionante, con un exitoso historial al frente de equipos de la talla de Colo Colo en Chile, donde logró títulos, y Vélez Sarsfield en Argentina, donde también dejó una huella significativa.

Gustavo Quinteros cuando dirigía en Velez Sarsfield de Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Gustavo Quinteros quiere trabajar ahora

Estos antecedentes lo convierten en un perfil de alto calibre para un club con las aspiraciones de Independiente. Finalmente, un factor determinante ha sido la manifestación pública de Quinteros de su deseo de regresar a Argentina, lo que se debe a una motivación personal: estar más cerca de su familia. Este aspecto humanitario ha jugado un papel crucial en la inclinación del técnico hacia la propuesta del fútbol argentino. Actualmente, las negociaciones entre Quinteros y la directiva de Independiente se encuentran en una fase avanzada y prometedora.

Aunque no se ha llegado a un acuerdo final y la firma no se ha concretado, existe una expectativa considerable de que ambas partes logren alcanzar un consenso en los próximos días. De materializarse este fichaje, sería un indicativo claro de las prioridades de Quinteros. El estratega priorizaría un proyecto a nivel de clubes en una de las ligas más competitivas de Sudamérica, como es el fútbol argentino, dejando de lado, al menos por el momento, la posibilidad de asumir la dirección de una selección nacional. Esta decisión se ve reforzada por la percepción de que la FPF no muestra, por ahora, una prisa palpable en definir a su nuevo líder, lo que le otorga a Quinteros la libertad de explorar otras opciones que se alineen mejor con sus intereses profesionales y personales.

