Óscar Ibáñez reveló por qué prefirió a Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne en la Selección Peruana

En una extensa y reveladora entrevista con el programa deportivo de Panamericana TV, Teledeportes, Óscar Ibáñez, el recién despedido entrenador de la Selección Peruana, rompió su silencio. El ex técnico argentino del equipo nacional, ahora en el ojo de la tormenta, se defendió de las duras críticas recibidas por su decisión de alinear a Luis Advíncula como titular en los dos cruciales partidos de Perú, relegando al prometedor Oliver Sonne al banquillo. El desenlace de esta controvertida elección es bien conocido: Perú fue eliminado de las Eliminatorias Sudamericanas, consolidándose como uno de los peores equipos del certamen.

¿Por qué jugó Advíncula por encima de Sonne?

Frente a las incisivas preguntas de Franco Lostaunau, la respuesta de Ibáñez fue directa y, para muchos, podría sonar a una excusa poco convincente: “Son gustos también. Oliver es parte de los que van a tomar la posta en un futuro cercano. ‘Lucho’ venía de jugar muchos partidos en Boca Juniors, no había jugado en los últimos encuentros, pero en lo que iba de la temporada era de los que más había jugado, más que Oliver. En los partidos de la selección había tenido muy buenos rendimientos, con Colombia fue superlativo. Y bueno, son gustos, cosas que uno ve que está muy parejo, pero uno se decide por un jugador”.

Estas palabras reflejan una filosofía de elección basada en la experiencia y el rendimiento reciente, aunque no exenta de controversia. Para Óscar Ibáñez, la balanza se inclinó decisivamente a favor de la presencia de Advíncula, especialmente ante la magnitud de los rivales que enfrentaba Perú, como Uruguay y Paraguay. Sin embargo, los resultados en esos encuentros fueron desastrosos, con un rendimiento notoriamente bajo del equipo, destacando la actuación de Bolt, quien fue fuertemente abucheado por la hinchada.

Óscar Ibáñez en conferencia de prensa. (Foto: Paloma del Solar).

Luis Advíncula tiene mucha más experiencia

Ibáñez argumentó su decisión con la siguiente explicación: “En el caso de ‘Lucho’ tiene una experiencia importante, un rendimiento probado y Oliver ha tenido participación con nosotros. Entró contra Colombia, contra Ecuador, también entró en el último partido unos minutos, pero no es que no haya tenido participación con nosotros”. Con esto, el ex entrenador buscó disipar la idea de que Sonne fue completamente ignorado, a pesar de su escasa participación en momentos decisivos.

La polémica sobre la gestión de Ibáñez y sus decisiones tácticas, especialmente en lo que respecta a la alineación y el manejo de talentos como Sonne, continúa siendo un tema de debate en el fútbol peruano, marcando un antes y un después en la reciente historia de la selección. El hincha ahora podrá sacar sus conclusiones definitivas, mediante la última explicación que pudo dejar el ex portero de Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. ¿Se debió quedar o está bien que se vaya del equipo de todos?

