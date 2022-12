La Liga 1 2023 está previsto que inicie en enero, por lo que la gran mayoría de equipos que participarán en el campeonato vienen ultimando detalles de sus planteles y cerrando las últimas incorporaciones para que se sumen a la pretemporada.

Deportivo Garcilaso es uno de ellos. Resulta que el recién ascendido de la Copa Perú no quiere ser un ave de paso en el torneo local por lo que la directiva está invirtiendo una fuerte cantidad de dinero para formar un plantel competitivo que se salve del descenso y tente una posible clasificación internacional.

En relación a ello, a través de sus redes sociales anunció el fichaje de un ex mundialista con Ecuador en Brasil 2014. Se trata de Joao Rojas, un atacante que viene de jugar en Orense de su país, donde convirtió dos goles y brindó tres asistencias en 2023.

No obstante, él no es el único fichaje de jerarquía para la institución cusqueña, ya que también aseguró al delantero uruguayo Santiago Silva, quien es recordado por haber defendido la camiseta de Sporting Cristal, César Vallejo y Deportivo Binacional.

Finalmente, el mediocampista David Dioses, que en su momento fue convocado a la selección peruana, también firmó por el club. Enmanuel Páucar, ex Universitario, Juniors Barbieri, ex Cienciano y Juan Diego Gutierrez no se quedan atrás y arreglaron con el equipo celeste.