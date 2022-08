En esta nota informativa intentaremos reducir al máximo la extensa conferencia de prensa dictada por Agustín Lozano. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol anunció que habría acceso a la prensa para poder informar las implementaciones que se estarán tomando de aquí al cierre del 2022. El directivo principal fue extenso, pero bastante claro con algunas determinaciones.

El periodista deportivo de 'ESPN Perú' y 'Diario Líbero', ayuda en esta oportunidad con una sintaxis que sirve mucho. Porque el hincha posiblemente no desee oír todo el discurso de los encargados en esta plana, y solo desean saber lo que es puntual e importante. Por eso tomamos el compendio que nos regaló en su cuenta de Twitter el periodista deportivo. Así arranca todo lo que se confirmó hace unos momentos.

LAS REFORMAS DENTRO DEL FÚTBOL PERUANO:

-Para este año 2022: Se deja sin efecto el torneo bicentenario y la Supercopa.

-Para el 2023: Se elimina la revalidación entre clubes de la Liga 1 y Liga 2. Los ascensos a la Liga 1 únicamente serán de clubes de la Liga 2. Ya no de Copa Perú.

- Para el 2023: No habrá bolsa de minutos en la Liga 1 y Liga 2.

-La Liga 1 2023 será con 19 equipos con 3 descensos, anuncia Agustín Lozano.

-Plantilla de jugadores será de máximo 27 jugadores.

-Contrato de jugadores de 12 meses se tendrán que respetar.

-Se jugará el torneo de reserva Sub 21 y pre reserva Sub 18. Será descentralizada, con clubes de la Liga 1.

-La Copa Perú 2023 será de acceso directo solo a la Liga 2, ya no a la Liga 1.

-2024: El torneo se jugará con 18 equipos.

Así mismo, el propio comunicador explicó se dará el tema del 'video-arbitraje' a mediano plazo. Considerándose esto como lo más importante para algunos: "En el 2023 también se implementará el sistema VAR en todos los partidos de la Liga 1. Será supervisado por auditores externos y, además, habrá una comisión de evaluación de estadios. Se espera que desde octubre pasen evaluación los estadios y tengan el visto bueno".

Finalmente, y no menos importante, la opinión del encargado de todo el universo fútbol en VIDENA, es fundamental para conocer lo serio, junto a lo ideal que es esta lista de movimientos: Juan Carlos Oblitas esto fue lo que destacó, mostrándose satisfecho con todo lo oído minutos antes en la mesa principal: "Como le dije a Agustín, no tengamos miedo a equivocarnos. Saludo estas reformas del fútbol peruano".