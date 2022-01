La Federación Peruana de Fútbol no llegó a un acuerdo con el Consorcio Fútbol Perú para renovar los derechos de transmisión de tres clubes de la Liga 1, según periodista deportivo.

Los 3 clubes que, cuando jueguen de local, no serán transmitidos por GOLPERÚ

Una vez más la Liga 1 no podrá transmitir la totalidad de sus partidos en GOLPERÚ, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegó a un acuerdo con el Consorcio para transmitir los partidos de local de equipos como; Atlético Grau, Carlos Stein y el recién ascendido ADT de Tarma. De esta manera, el partido que inaugurará la temporada 2022 del fútbol peruano, no será televisado, pues los tarmeños debutarán en casa ante Deportivo Municipal.

"GOLPERU no transmitirá los partidos de Atlético Grau, Carlos Stein y ADT cada vez que jueguen en condición de local en la Liga 1 2022. De esta manera, el partido (ADT vs. Deportivo Municipal) que inaugura el campeonato, lamentablemente NO será televisado. ¡Una pena!", aseguró el periodista Piero Palomino.

El desacuerdo entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú implica que GOLPERÚ no podrá transmitir los partidos que jugarán de local los tres equipos ya mencionados. Cabe resaltar que los duelos de visitante de estas escuadras, si serán televisados con total normalidad.

La temporada 2022 de la Liga 1 empezará oficialmente el 3 de febrero y se espera que el incremento de contagios por coronavirus disminuya en las próximas semanas, para evitar cualquier otro retraso de la competencia. Cabe resaltar que algunos de los estadios del torneo aún no cuentan con la aprobación respectiva para recibir público, y es casi un hecho que los hinchas tendrán que esperar mucho más para volver a los recintos deportivos.