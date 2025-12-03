Mientras la atención del fútbol peruano se concentraba en el vibrante empate 1-1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima en la primera semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025 en el Estadio Nacional, el Cusco FC aprovechó la noche de mayor sintonía deportiva para lanzar un estratégico anuncio de fichajes. El club imperial, clasificado a la Copa Libertadores 2026 tras una sólida campaña, reveló la incorporación de dos jugadores clave con la mira puesta en consolidar una plantilla altamente competitiva.

Cusco FC da el golpe dentro de Liga 1

El primer anuncio oficial fue la llegada del experimentado extremo José Manzaneda, procedente de Los Chankas. Manzaneda, reconocido por su desequilibrio y habilidad en el uno contra uno, viene de firmar una de sus mejores temporadas en la Liga 1 en términos de goles y asistencias, lo que se espera potencie significativamente el ataque cusqueño.

Casi de inmediato, el Cusco FC confirmó la contratación del defensor central Gu Rum Choi, quien militó en el ADT de Tarma. Choi es un zaguero de gran carácter, solidez defensiva y con experiencia probada jugando en la altura. Estas características lo hacen un fichaje esencial para el comando técnico, que busca máxima exigencia física y táctica de cara a la próxima Copa Libertadores.

Pënsando en una mejor temporada 2026

La directiva del Cusco FC parece haber actuado con una estrategia comunicacional deliberada. Al hacer coincidir sus anuncios con el partido más visto de la jornada, el club se aseguró una amplia visibilidad, demostrando ambición y seriedad en la planificación de su proyecto deportivo para 2026.

Estos movimientos no solo cubren posiciones cruciales, sino que también envían un claro mensaje a sus competidores: el Cusco FC no se limitará a ser un mero participante en el torneo continental. Con la base de 2025 asegurada y la adición de jugadores de jerarquía y experiencia local, el objetivo primordial es trascender tanto en la Liga 1 como en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Atención equipos del fútbol peruano

Mientras el país espera el desenlace de la final entre Cristal y Alianza, el Cusco FC se posiciona como uno de los clubes más activos en el inicio del mercado de transferencias, asegurando refuerzos importantes antes de que la mayoría de los equipos comience su reestructuración post-temporada.

