La primera instancia de la Copa Sudamericana 2023 tendrá solo un partido, antes era ida y vuelta. Solo dos clubes peruanos podrán superar esta etapa, para poder llegar a la fase de grupos, este cambio apareció para la temporada que estará desarrollándose pronto. Ojo a cómo están quedando los cruces al respecto.

ASÍ SE JUGARÁ LA FASE PREVIA DE LA COPA SUDAMERICANA 2023:

1) César Vallejo vs. Deportivo Binacional (partido único en Trujillo).

2) Universitario de Deportes vs. Cienciano del Cusco (partido único en Lima).

Es momento de confirmar los emparejamientos que habrá entre equipos peruanos para ver en competencia de la CONMEBOL Sudamericana 2023. Todo está definido, y te lo pasamos a explicar con lujo de detalles cómo se estará jugando, con fechas todavía por confirmar, pero lo más cercano a la realidad es de esta manera.

Ambas llaves (Universitario de Deportes vs. Cienciano del Cusco y César Vallejo vs. Deportivo Binacional) serán a partido único, en caso de empate en los 90' irán directo a definición por penales. No existe un alargue en esta fase, para tomar muy en cuenta. El día y fecha todavía está por confirmarse en las próximas horas.

CLUBES PARTICIPANTES DE LA COPA SUDAMERICANA 2023:

Perú: Universitario, Universidad César Vallejo, Cienciano y Binacional.

Bolivia: Oriente Petrolero, Guabirá, Atlético Palma Flor y Blooming.

Chile: Palestino, Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano.

Colombia: Deportes Tolima, Junior, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.

Ecuador: Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín.

Paraguay: Guaraní, Sportivo Ameliano, Tacuary y General Caballero.

Uruguay: River Plate, Peñarol, Defensor Sporting y Danubio.

Venezuela: Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, Caracas, Academia Puerto Cabello.